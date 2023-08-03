Льоха потрапив на сектор у юному віці. Дуже швидко потрапив до лав хуліганів Динамо. Пару бійок і Тихий вже виходив на міжнародну тему з білорусами. Пізніше відбулась рейтингова бійка з ЦСКА, яка протривала 8 хвилин. Тяжка перемога, де Тихий «зробив» результат усієї бійки.

На всіх виїздах Льоха завжди стояв у першому ряду. Паралельно Тихий завжди дуже добре показував себе в спорті. Змагання за змаганнями, Олесій здобував призові місця. Як на любительских турнірах, так і професійних. Вже за декілька років, він здобув ступінь «майстра спорту» з боксу.