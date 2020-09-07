Про це повідомили німецькі лікарі.
За їх словами, політик реагує на зовнішні подразники. Поки медики кажуть, що ще занадто рано оцінювати потенційні довгострокові наслідки його важкого отруєння.
“Лікарі підтримують тісний контакт з дружиною Навального. Після консультації з дружиною пацієнта “Шаріте” (німецька лікарня, в якій перебуває політик – ред.) запевняє, що рішення оприлюднити подробиці стану пацієнта буде відповідати його бажанням”, – повідомили в “Шаріте”.
- 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили. Він у стані коми.
- 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омська до Берліна.
- 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.
- У кінці серпня Росія направила в Міністерство юстиції Німеччини запит про надання результатів аналізів та інформацію про попередній діагноз опозиціонера Олексія Навального.
- Другого вересня стало відомо, що лабораторія Бундесверу виявила в організмі російського опозиціонера Олексія Навального сліди отрути з групи “Новачок”.