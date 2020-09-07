Російського опозиціонера Олексія Навального, якого раніше ушпиталили в німецьку клініку Шаріте з отруєнням "Новачком", вивели зі штучної коми.

Про це повідомили німецькі лікарі.

За їх словами, політик реагує на зовнішні подразники. Поки медики кажуть, що ще занадто рано оцінювати потенційні довгострокові наслідки його важкого отруєння.

“Лікарі підтримують тісний контакт з дружиною Навального. Після консультації з дружиною пацієнта “Шаріте” (німецька лікарня, в якій перебуває політик – ред.) запевняє, що рішення оприлюднити подробиці стану пацієнта буде відповідати його бажанням”, – повідомили в “Шаріте”.