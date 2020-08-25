Про це повідомила пресслужба “95 кварталу”.

Так, фільмування нових випусків “Вечірнього кварталу” пройшли без Кравець.

“За кілька днів до зйомок аналіз нашої Олени, на жаль, показав позитивний результат на COVID-19, так що в найближчих ефірах її не буде. Сумно, але такі наші реалії – ніхто не застрахований від цього вірусу. Благо, у всіх інших акторів і членів знімальної групи результати тестів — негативні”, – зазначив актор студії Євген Кошовий.