Про це повідомила пресслужба “95 кварталу”.
Так, фільмування нових випусків “Вечірнього кварталу” пройшли без Кравець.
“За кілька днів до зйомок аналіз нашої Олени, на жаль, показав позитивний результат на COVID-19, так що в найближчих ефірах її не буде. Сумно, але такі наші реалії – ніхто не застрахований від цього вірусу. Благо, у всіх інших акторів і членів знімальної групи результати тестів — негативні”, – зазначив актор студії Євген Кошовий.
- Раніше стало відомо, що Олена Зеленська підхопила коронавірус. Вона перебувала на самоізоляції. 16 червня в Офісі президента повідомили, що перша леді ушпиталена до однієї з лікарень Києва з діагнозом “негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня тяжкості”.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його 7-річний син Кирило перехворів в червні коронавірусом.