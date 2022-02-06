Олена Зеленська: ініціативи та програми першої леді України

Відомо, що до квітня 2019 року Олена Зеленська ніколи не була публічною особою, задовольняючись роллю сценаристки студії "Квартал-95", авторки у кількох проєктах, дружини Володимира Зеленського та матері їх спільних дітей. Одначе, президентські вибори 2019 року змінили багато що не лише в політичній системі, але й в житті родини Зеленських: Володимир Зеленський став президентом, а Олена Зеленська – першою леді з низкою обов'язків.

#Букви висвітлюють, якими проєктами та ініціативами займалася перша леді Олена Зеленська протягом майже трьох років.

У грудні 2019 року, під час виступу на третьому Українському жіночому конгресі, Олена Зеленська ініціювала приєднання України до міжнародної ініціативи G7 з гендерної рівності — “Партнерство Біарриц”. Ця ініціатива об’єднує зусилля держав у напрямку рівних прав чоловіків і жінок. У вересні 2020 року Україна отримала офіційний статус “Партнерства”.

6 травня 2020 року Олена Зеленська підняла тему безбар’єрності в суспільстві. Метою цього було зробити бар’єри в українському суспільстві видимими, а їх подолання – пріоритетом на державному рівні.

1 червня 2020 року перша леді та ЮНІСЕФ в Україні підписали Меморандум про взаєморозуміння. Тоді ж, у червні 2020 року стартувала ініціатива Олени Зеленської з поширення української мови у світі та впровадження україномовних аудіогідів. Наразі цю ідею реалізовано вже у 26 країнах світу. Зокрема, українською проводяться аудіоекскурсії в Колізеї (Італія), Версалі (Франція), галереї Альбертіна (Австрія) тощо.

Вже наприкінці листопада 2020 року Олена Зеленська виступила на четвертому Жіночому конгресі України стосовно прав чоловіків і жінок, гендерної рівності в Українському суспільстві. 16 вересня 2021 року Олена Зеленська виступала на п’ятому Конгресі.

2 грудня 2020 року в межах ініціативи Зеленської “Без бар’єрів” Мінцифри та Програма розвитку ООН в Україні оголосили про створення зручного каталогу послуг для вразливих груп населення. Каталог буде розміщено на державному цифровому порталі “Дія” в окремому розділі “Дія. Без бар’єрів”.

22 березня 2021 року Олена Зеленська ініціювала створення інформаційного порталу з реформування системи шкільного харчування.

У квітні 2021 року в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської “Без бар’єрів” Кабінет Міністрів затвердив Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року. Також під час засідання уряд підтримав пропозицію дружини Глави держави щодо створення Ради безбар’єрності, яка здійснюватиме моніторинг та контроль виконання цієї Стратегії. Зазначається, що перша леді запропонувала бачення безбар’єрності як нової суспільної норми, яка стосується кожного громадянина. 29 червня відбулося перше засідання Ради безбар’єрності. 12 липня Зеленська представила просвітницький проєкт “Довідник безбар’єрності”, 28 вересня Олена Зеленська презентувала його.

В межах ініціативи “Україна без бар’єрів” розпочато втілення семи флагманських проєктів міністерств: Стандарти інфраструктурної безбар’єрності України – реалізує Міністерство інфраструктури України, Міністерство у справах ветеранів розпочало втілення ветеранської підприємницької ініціативи G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives), впроваджується міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (реалізує Міністерство охорони здоров’я) та Міністерство цифрової трансформації забезпечує доступ до інтернету в українських селах.

31 травня, напередодні Дня захисту дітей, Олена Зеленська спільно з представниками Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим та родинами з дітьми провели аудит аеропорту “Бориспіль” на безбар’єрність.

Питання інклюзії, забезпечення рівного доступу та потреб студентів і викладачів з інвалідністю Олена Зеленська обговорювала у Стенфордському університеті.

Зеленська також створила спільноту для досягнення безбар’єрності в бізнесі – “Бізнес без бар’єрів”. Наприкінці 2020 року десять українських компаній: Укрпошта, Ощадбанк, Укрзалізниця, “Ашан Україна”, 1+1 Media, ДТЕК, SOCAR Energy Ukraine, work.ua, корпорація “АТБ”, “Danone Україна” стали засновниками цієї спільноти. Їх метою є створення рівних і комфортних умов для працівників різного віку, статі та людей з інвалідністю. 28 жовтня 2021 року до спільноти приєдналися ще одинадцять бізнесів: Visa, ПУМБ, група готелів Fairmont Grand Hotel Kyiv та Riviera House, ПриватБанк, McDonald’s в Україні, “Кока-Кола Україна”, “Фокстрот”, IT-компанія “EPAM Україна”, книжкова платформа Yakaboo, “Сільпо” та юридична фірма “Астерс”.

Олена Зеленська в межах реформи системи шкільного харчування 19 травня 2021 року підписала Меморандум щодо кампанії з популяризації здорового харчування. “Ми маємо розуміти, що зміна поведінкових звичок – вкрай складний процес. Це може зайняти роки. Але це не означає, що ми не маємо цього робити. Я пишаюся тим, що ми беремо на себе відповідальність розпочати цей процес”, – прокоментувала ініціативу перша леді.

Перла леді також є однією публічних осіб, які говорять про проблему домашнього насильства. Зокрема, з ініціативи Олени Зеленської розроблено план міжсекторальної взаємодії міністерств і відомств для протидії домашньому насильству. 9 серпня вона взяла участь в нараді з питань протидії домашньому насильству, яка відбулася під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.