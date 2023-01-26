Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у діалозі зі студентами-архітекторами та представниками професійної спільноти, присвяченому майбутнім українським містам, комфортним і безбар’єрним для жителів, а також розповіла про "Альбом безбар’єрних рішень".

Про це повідомляється на сторінці офісу президента України в YouTube.

Перша леді пояснила, що “Альбом безбар’єрних рішень” – це практичний посібник, який рекомендує та на прикладах демонструє, як міське середовище може бути дружнім до різних користувачів. Розробники альбому – команда урбан-бюро Big City Lab – залучали експертів у галузях містопланування, будівництва, людського різноманіття та інших сферах, дотичних до створення публічного простору.

“Уявіть людину на кріслі колісному, яка живе на останньому поверсі звичайної п’ятиповерхівки. Лунає повітряна тривога. За кілька хвилин чути перший вибух. Як думаєте, чи може ця людина швидко дістатися укриття? Маломобільні групи населення зараз ризикують життям більше за інших. Бо навіть шлях до порятунку для них небезпечний. Ця війна показала нам, наскільки безбар’єрність – не формальність. Це питання виживання”, – зазначила Олена Зеленська.

Також дружина президента нагадала, що перший розділ альбому (про доступні ґанки та подвір’я) було презентовано наприкінці 2021 року, а після повномасштабного вторгнення РФ його адаптували до умов воєнного часу.

За словами Зеленської, три нові розділи посібника, які присвячено вуличній інфраструктурі, громадському простору, громадським будівлям та спорудам, теж враховують нові реалії. У них ідеться про те, на що потрібно звертати увагу під час проектування сховищ та потреби яких вразливих груп варто враховувати.

Окрім того, є також рекомендації щодо безпечного для пішоходів улаштування блокпостів та протитанкових їжаків, світломаскування вулиць, встановлення стел екстреної допомоги з дефібриляторами. Наголошується на важливості кімнат сенсорного розвантаження для тих, хто має підвищену чутливість до світла та звуків, наявності доступних душових кабін та місць для харчування у прихистках.

Також до заходу в онлайн форматі долучився перший заступник очільника ЗОВА Геннадій Тімченко, заступник очільника ЗОВА Віталій Сиволап, керівник апарату ЗОВА Зінаїда Бойко та представники профільники профільних структурних підрозділів. Діалог відбувся за участю віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, представників професійних та експертних кіл, архітектурних бюро.