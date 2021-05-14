Своїми думками перша леді поділилася в інтерв’ю для програми “VIP з Наталією Мосейчук” на телеканалі “1+1”.

Зеленська визнала, що в оточенні президента є люди, котрим вона не симпатизує. Так, на запитання, чи є в оточенні ті, кого вона, “м’яко кажучи, ненавидить”, перша леді відповіла:

“Ні, таких немає. Є ті, яким я просто не дуже симпатизую. І все. Але це мої особисті відчуття. Я не знаю, які вони професіонали, тому, можливо, я й помиляюся”.

Олена Зеленська уточнила, що попереджає чоловіка про людей із його оточення, проте у роботу не втручається.

“Якщо мене запитають, я можу сказати свою думку. Але я завжди думаю про те, що, можливо, я не знаю професійних якостей цієї людини, і я зараз буду щось там розповідати, і потім це може вплинути на її долю. Навіщо мені це робити?.. У Володимира Олександровича великий обсяг терпіння. Він може терпіти дуже довго. Тобто він може навіть ухвалити рішення про те, що вже все, і ще дати час собі на роздуми. І було на нашому шляху багато таких випадків, коли він роками давав людині останній шанс. І потім так боляче, але назавжди. Мені здається, він все бачить краще за мене, тому я тут можу не втручатись”, – зазначила Зеленська.

У першої леді також запитали, чи влаштовує оточення президента йому “теплі ванни”. На думку Зеленської, люди з оточення глави держави інколи можуть не договорювати йому всієї правди, проте про “теплу ванну” не йдеться.

Я не думаю, що це теплі ванни. Іноді бояться щось договорити до кінця, але він у фіналі все ж таки сам знайде відповідь. Іноді бояться за свою шкуру, тому що гонець, який приніс погану звістку – має бути страчений. Підставляють? Я все ж таки сподіваюсь, що ненавмисне. Тому що в команді поведінку кожної людини дуже важко постійно тримати на увазі. Люди іноді таки дурниці роблять, що ти взагалі не розумієш, як таке спало на думку”, – наголосила вона.

На запитання, чи Володимир Зеленський сам здійснює зміни в своїй команді, або ж це “результат інтриг навколо нього” й “виживає сильніший”, перша леді відповіла наступне:

“Мені здається – все разом. Авжеж президент ухвалює рішення. Ті, хто відходять самі – це їхнє рішення”.

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(На відео – з 24:55)

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