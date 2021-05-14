Своїми думками перша леді поділилася в інтерв’ю для програми “VIP з Наталією Мосейчук” на телеканалі “1+1”.

Зеленська визнала, що в оточенні президента є люди, котрим вона не симпатизує. Так, на запитання, чи є в оточенні ті, кого вона, “м’яко кажучи, ненавидить”, перша леді відповіла:

“Ні, таких немає. Є ті, яким я просто не дуже симпатизую. І все. Але це мої особисті відчуття. Я не знаю, які вони професіонали, тому, можливо, я й помиляюся”.

Олена Зеленська уточнила, що попереджає чоловіка про людей із його оточення, проте у роботу не втручається.

“Якщо мене запитають, я можу сказати свою думку. Але я завжди думаю про те, що, можливо, я не знаю професійних якостей цієї людини, і я зараз буду щось там розповідати, і потім це може вплинути на її долю. Навіщо мені це робити?.. У Володимира Олександровича великий обсяг терпіння. Він може терпіти дуже довго. Тобто він може навіть ухвалити рішення про те, що вже все, і ще дати час собі на роздуми. І було на нашому шляху багато таких випадків, коли він роками давав людині останній шанс. І потім так боляче, але назавжди. Мені здається, він все бачить краще за мене, тому я тут можу не втручатись”, – зазначила Зеленська.

У першої леді також запитали, чи влаштовує оточення президента йому “теплі ванни”. На думку Зеленської, люди з оточення глави держави інколи можуть не договорювати йому всієї правди, проте про “теплу ванну” не йдеться.

“Я не думаю, що це теплі ванни. Іноді бояться щось договорити до кінця, але він у фіналі все ж таки сам знайде відповідь. Іноді бояться за свою шкуру, тому що гонець, який приніс погану звістку – має бути страчений. Підставляють? Я все ж таки сподіваюсь, що ненавмисне. Тому що в команді поведінку кожної людини дуже важко постійно тримати на увазі. Люди іноді таки дурниці роблять, що ти взагалі не розумієш, як таке спало на думку”, – наголосила вона.

На запитання, чи Володимир Зеленський сам здійснює зміни в своїй команді, або ж це “результат інтриг навколо нього” й “виживає сильніший”, перша леді відповіла наступне:

“Мені здається – все разом. Авжеж президент ухвалює рішення. Ті, хто відходять самі – це їхнє рішення”.

(На відео – з 24:55)