Дружина президента Олена Зеленська в інтерв’ю японській телерадіокомпанії NHK (Japan Broadcasting Corporation) розповіла про проєкти у напрямі безбар’єрності, які втілюватимуть під час відбудови України. Вона нагадала, що ще до російського повномасштабного вторгнення в країні були започатковані потужні ініціативи зі створення безбар’єрного середовища та суспільства рівних можливостей.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Так, президент підписав указ “Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні”, була ухвалена Національна стратегія безбар’єрності – стандарти рівних можливостей для всіх груп населення. Також в Україні запровадили декретну відпустку для татусів, щоб обоє батьків мали рівні можливості в догляді за дітьми та роботі, на 3% було зменшено розрив у зарплатах жінок і чоловіків. Під патронатом першої леді створено Альбом безбар’єрних рішень – посібник із містобудування, дружнього до всіх груп населення.

Перша леді наголосила, що після російського вторгнення ці проєкти набувають іще більшого значення, адже щодня російські загарбники травмують українців фізично чи психологічно