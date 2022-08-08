Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Так, президент підписав указ “Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні”, була ухвалена Національна стратегія безбар’єрності – стандарти рівних можливостей для всіх груп населення. Також в Україні запровадили декретну відпустку для татусів, щоб обоє батьків мали рівні можливості в догляді за дітьми та роботі, на 3% було зменшено розрив у зарплатах жінок і чоловіків. Під патронатом першої леді створено Альбом безбар’єрних рішень – посібник із містобудування, дружнього до всіх груп населення.
Перша леді наголосила, що після російського вторгнення ці проєкти набувають іще більшого значення, адже щодня російські загарбники травмують українців фізично чи психологічно
“Україна має стати найкомфортнішим місцем у світі для своїх людей, які стільки пережили й переживають. Кожна вулиця, кожна будівля мають бути зручними для громадян у будь-якому фізичному стані та віці. Це амбітна мета і новий виклик для наших безбар’єрних проектів. Шанс прибрати перед людиною бар’єр, який заважає жити, – фізичний чи психологічний. Прибрати війну зі шляху. Назавжди”, – пояснила Зеленська.
- Нагадаємо, на початку липня Офіс президента України презентував проєкт відновлення критично важливої пошкодженої інфраструктури Fast Recovery на конференції в Лугано.
- План оперативного відновлення Київщини містить у собі відбудову 18 307 об’єктів.
- Раніше повідомлялося, що Європейський Союз шукає шляхи використання заморожених активів російських олігархів для фінансування відбудови України після війни. Таку заяву зробила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
- Європейська комісія затвердила План відбудови України, що передбачає виділення 9 млрд євро допомоги.