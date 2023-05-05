4 травня перша леді України Олена Зеленська прибула до Лондона з нагоди коронації короля Чарльза ІІІ, яка відбудеться 6 травня.

Про це перша леді України повідомила у Telegram. Також про це повідомили у пресслужбі Офісу президента України.

Під час свого візиту Олена Зеленська відвідала Даунінг-стріт, 10 на запрошення дружини прем’єр-міністра Великої Британії Акшати Мурті.

Перша леді України подякувала Великій Британії за підтримку України, зокрема за організацію пісенного конкурсу “Євробачення” спільно з українськими партнерами.

“Неможливість проведення країною-переможцем цього конкурсу має стати ще одним нагадуванням світу про загарбницьку війну Росії проти України”, – наголосила вона.

Олена Зеленська також відзначила ще одну важливу подію – Конференцію з питань відбудови України, яка відбудеться в червні поточного року в Лондоні. До зустрічі також приєднався прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

“Впевнена, що Конференція значною мірою прискорить практичну реалізацію заходів з відновлення України. Очікуємо конкретних результатів і рішень. На тлі вагомості надання військової допомоги не менш важливим є питання допомоги цивільному населенню. Відбудова лікарень, шкіл. Лікування поранених. Надання психологічної підтримки”, – наголосила перша леді.

Крім того, перша леді України передала Акшаті Мурті запрошення на третій Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться 6 вересня в Києві та буде присвячений темі ментального здоров’я.

Олена Зеленська відзначила, що ця подія посилює роль перших леді та м’якої сили у світі для покращення життя різних країн і народів.

Своєю чергою Мурті наголосила: “Ми навчаємо ваших військових, але насправді це ви навчаєте нас. Ми вчимося в України та українців, як бути такими сильними та стійкими”.

Після зустрічі перша леді України та Акшата Мурті разом відвідали Британську бібліотеку.

Олена Зеленська ознайомилася з українською колекцією Британської бібліотеки та разом із генеральним директором закладу сером Ролі Кітінгом презентувала там “Українську книжкову поличку”. Цей проєкт першої леді із поширення української літератури в бібліотеках світу налічує вже 170 поличок у 37 країнах (близько 44 тис. книжок).