Про це перша леді України повідомила у Telegram. Також про це повідомили у пресслужбі Офісу президента України.
Під час свого візиту Олена Зеленська відвідала Даунінг-стріт, 10 на запрошення дружини прем’єр-міністра Великої Британії Акшати Мурті.
Перша леді України подякувала Великій Британії за підтримку України, зокрема за організацію пісенного конкурсу “Євробачення” спільно з українськими партнерами.
“Неможливість проведення країною-переможцем цього конкурсу має стати ще одним нагадуванням світу про загарбницьку війну Росії проти України”, – наголосила вона.
Олена Зеленська також відзначила ще одну важливу подію – Конференцію з питань відбудови України, яка відбудеться в червні поточного року в Лондоні. До зустрічі також приєднався прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
“Впевнена, що Конференція значною мірою прискорить практичну реалізацію заходів з відновлення України. Очікуємо конкретних результатів і рішень. На тлі вагомості надання військової допомоги не менш важливим є питання допомоги цивільному населенню. Відбудова лікарень, шкіл. Лікування поранених. Надання психологічної підтримки”, – наголосила перша леді.
Крім того, перша леді України передала Акшаті Мурті запрошення на третій Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться 6 вересня в Києві та буде присвячений темі ментального здоров’я.
Олена Зеленська відзначила, що ця подія посилює роль перших леді та м’якої сили у світі для покращення життя різних країн і народів.
Своєю чергою Мурті наголосила: “Ми навчаємо ваших військових, але насправді це ви навчаєте нас. Ми вчимося в України та українців, як бути такими сильними та стійкими”.
Після зустрічі перша леді України та Акшата Мурті разом відвідали Британську бібліотеку.
Олена Зеленська ознайомилася з українською колекцією Британської бібліотеки та разом із генеральним директором закладу сером Ролі Кітінгом презентувала там “Українську книжкову поличку”. Цей проєкт першої леді із поширення української літератури в бібліотеках світу налічує вже 170 поличок у 37 країнах (близько 44 тис. книжок).
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