Перша леді Олена Зеленська вважає, що українці готові жити без жодних комунікацій протягом цієї зими через російські обстріли, заради європейського майбутнього України.

Про це Олена Зеленська розповіла в інтерв’ю BBC для проєкту “100 жінок”.

“За ці місяці в нас було вже стільки випробувань. Стільки страшних випробувань, стільки жертв ми бачили, стільки руйнувань що, чесно кажучи, блекаут — це не найстрашніше, що з нами може статися. Ми стаємо винахідливішими, ми намагаємося зробити всі справи, які важливо зробити зі світлом, коли є світло, на потім нічого не відкладаємо”, — сказала перша леді.

Зеленська наголосила, що зима може стати для українців ще одним випробуванням.

За її словами, нещодавно закінчилося соціологічне дослідження, в якому українців запитували, скільки ще вони можуть терпіти без світла та тепла: “І українці в більшості – це було понад 90% опитаних — відповіли, що вони готові це терпіти два, три роки, якщо вони бачать перспективу нашого членства в ЄС. Вони хочуть бути в цій європейській сім’ї на рівних”.

Щодо запитання про 2-3 роки дружина президента відповіла, що всі сподіваються, що цього не буде. Як зазначила Зеленська, “легко бігти марафон, коли ти знаєш, скільки кілометрів” залишилося.

“Ми, на жаль, не знаємо, на скільки кілометрів ми повинні розраховувати свої сили. Це важко. Іноді буває дуже складно, але потім знаходяться якісь нові емоції, які допомагають нам витримати”, – прокоментувала перша леді.

ДОВІДКА. 23 листопада російські окупанти завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов наголосив, що Росія й надалі завдаватиме масованих ракетних ударів по території України. За словами Юсова, росіяни й надалі завдаватимуть масованих ракетних ударів по Україні. Проте, щоб підготуватись до наступного такого обстрілу, їм знадобиться близько тижня.