Перша леді України Олена Зеленська дала велике інтерв'ю команді американського журналу Vogue, яка на початку липня приїжджала до Києва.

Про це йдеться на сайті журналу.

В інтерв’ю Олена Зеленська розповіла про протистояння українського народу російським загарбникам та поділилася власними переживаннями.

Вона зазначила, що насправді не існує сценарію, як першій леді діяти під час війни, тому Олена Зеленська зараз пише його сама. Дружина президента України Володимира Зеленського, давня авторка комедійних сценаріїв, завжди хотіла залишатися за кадром, поки її чоловік, комедійний актор, який став політиком і чиє президентство ще може визначити долю вільного світу, — був у центрі уваги.

“Мені подобається бути за лаштунками — це мені пасувало. Мені було досить важко бути у центрі уваги”, – розповіла Зеленська.

Проте після того, як 24 лютого Росія здійснила широкомасштабне вторгнення в Україну, Зеленська раптово опинилася в епіцентрі трагедії.

Журналістка Vogue розповіла, що коли вона зустріла Олену Зеленську в Києві, то її осяйне обличчя та зелено-карі очі випромінювали весь спектр станів і емоцій, які переживає Україна зараз: душевний біль, напади чорного гумору, спогади про безпечне щасливе минуле і засадничу гордість за власний народ.

“Це були найжахливіші місяці у моєму житті, як і в житті кожного українця. Ми з нетерпінням чекаємо перемоги. Ми не сумніваємося, що переможемо. І ця віра допомагає нам боротися”, – сказала перша леді України.

Зустріч із Зеленською відбулася у стінах президентського офісу, у місці, яке надійно охороняється. Команда Vogue здолала довгий шлях, доки дісталася туди. Оскільки повітряний простір України закритий для рейсів цивільних літаків, до столиці команда прибула нічним потягом із Польщі.

“Опинившись на території комплексу президентських будівель, я пройшла крізь кілька контрольно-пропускних пунктів і лабіринт затемнених коридорів, які обкладені мішками з піском і охороняються численними солдатами. Реалії воєнного часу”, – розповіла журналістка Vogue.

У повідомленні йдеться про те, що на зустрічах у Києві з командою Vogue Зеленська була прямою, гідною та елегантною. Одного дня вона одягла шовкову блузку кольору “екрю” з чорним оксамитовим бантом, зав’язаним на шиї, і чорну спідницю до середини литки, її попелясто-русяве волосся було зібране у розпущений пучок. Наступного дня це були широкі джинси, масивні білі кросівки з жовто-блакитними деталями, її волосся було розпущене на плечах, а сорочка була кольору іржі.