Перша леді України Олена Зеленська прокоментувала захворювання президента США Джо Байдена коронавірусом, яке у нього виявили незадовго після зустрічі з дружиною українського президента.

Про це вона написала у своєму Twitter-акануті.

За словами Зеленської, тест на коронавірус – це обов’язкова процедура, яку необхідно виконати аби потрапити у Білий дім.

А тому вона сама та члени її команди, перед зустріччю з сімейством Байденів, здали тести на COVID-19, які показали негативний результат, що дозволило провести “низку приємних та продуктивних зустрічей” у США.

“Тому дуже прикро чути про позитивний результат шановного Джо Байдена”, – додала Зеленська.

Вона побажала американському лідеру швидкого одужання та міцного здоров’я.

Зеленська додала, що у неї, на даний час, немає жодних симптомів коронавірусу, однак вона обов’язково здасть ще один тест.

“І пам’ятаймо, що вчасна вакцинація рятує життя”, – резюмувала вона.

Додамо, що Олена Зеленська здійснила візит до США 18 липня. Там вона провела низку зустрічей, зокрема з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та президентом США Джо Байденом і першою леді США Джилл Байден.

Також у США Олена Зеленська виступила у Конгресі. Це вперше в історії США, коли перша леді іноземної держави виступала у Конгресі.