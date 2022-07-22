Про це вона написала у своєму Twitter-акануті.
За словами Зеленської, тест на коронавірус – це обов’язкова процедура, яку необхідно виконати аби потрапити у Білий дім.
А тому вона сама та члени її команди, перед зустріччю з сімейством Байденів, здали тести на COVID-19, які показали негативний результат, що дозволило провести “низку приємних та продуктивних зустрічей” у США.
“Тому дуже прикро чути про позитивний результат шановного Джо Байдена”, – додала Зеленська.
Вона побажала американському лідеру швидкого одужання та міцного здоров’я.
Зеленська додала, що у неї, на даний час, немає жодних симптомів коронавірусу, однак вона обов’язково здасть ще один тест.
“І пам’ятаймо, що вчасна вакцинація рятує життя”, – резюмувала вона.
Додамо, що Олена Зеленська здійснила візит до США 18 липня. Там вона провела низку зустрічей, зокрема з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та президентом США Джо Байденом і першою леді США Джилл Байден.
Також у США Олена Зеленська виступила у Конгресі. Це вперше в історії США, коли перша леді іноземної держави виступала у Конгресі.