Дружина українського президента, перша леді країни Олена Зеленська презентувала україномовні аудіогіди у Лісабоні, Порту та Сінтрі.

Про це Олена Зеленська повідомила на сторінці в Instagram.

За словами першої леді України, відтепер українські туристи в Португалії зможуть більше дізнатись про історію цієї країни:

“Як башта Белен та величний монастир Жіронімуш у Лісабоні пережили руйнівний для решти міста землетрус 260 років тому? Як містечко Сінтра вміщує стільки палаців? Що спільного між Порту та Ейфелевою вежею? Відповіді на всі ці запитання тепер можна почути українською мовою”, – зазначили Олена Зеленька.

Вона додала, що україномовні аудіогіди відтепер працюють в екскурсійних автобусах трьох міст Португалії – Лісабоні, Порту та Сінтрі.

“А це свідчить про те, що кількість українізованих світових пам’яток невпинно продовжує зростати”, – додала перша леді.

Олена Зеленська закликала українців сміливо запитувати про україномовні гіди в решті країн, щоб сформувати попит та стати амбасадором української мови у світі.