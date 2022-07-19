Про це вона повідомила у своєму Facebook.

За словами Зеленської, на п’ятому місяці повномасштабного російського вторгнення вона відчувала себе дивно у країні, де мирно літають пасажирські літаки, люди не жахаються сирен та гучних звуків надворі: “Але я зараз у США якраз для того, щоб це стало можливим і в Україні. Я тут на запрошення першої леді Джилл Байден”, — написала перша леді.

В травні Джилл Байден відвідала Україну, аби особисто побачити й поспілкуватися з тими, хто через війну втратив дім та близьких. Тепер Зеленська приїхала у США, щоби говорити про українські потреби в спротиві та боротьбі з агресором.

Також вона вже зустрілася з Ентоні Блінкеном. Він продовжує заявляти, що суверенна, незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін.