Про це вона повідомила у своєму Facebook.
За словами Зеленської, на п’ятому місяці повномасштабного російського вторгнення вона відчувала себе дивно у країні, де мирно літають пасажирські літаки, люди не жахаються сирен та гучних звуків надворі: “Але я зараз у США якраз для того, щоб це стало можливим і в Україні. Я тут на запрошення першої леді Джилл Байден”, — написала перша леді.
В травні Джилл Байден відвідала Україну, аби особисто побачити й поспілкуватися з тими, хто через війну втратив дім та близьких. Тепер Зеленська приїхала у США, щоби говорити про українські потреби в спротиві та боротьбі з агресором.
Також вона вже зустрілася з Ентоні Блінкеном. Він продовжує заявляти, що суверенна, незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін.
- Раніше на обкладинку відомого американського журналу Time потрапила перша леді України Олена Зеленська. Видання опублікувало історію того, як вона проживає російсько-українську війну.
- Нагадаємо, на обкладинці газети Saturday видання The Guardian з’явилася перша леді України Олена Зеленська. Світлини зроблено в Офісі президента.
- Перша леді України Олена Зеленська у спільному інтерв’ю зі своїм чоловіком розповіла, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України вони спілкуються лише телефоном. Інтерв’ю було присвячено третій річниці з дня інавгурації Володимира Зеленського.