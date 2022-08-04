Про це повідомляють #Букви.
Присутні тримали в руках плакати з засудженням ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста та вимагали виконання їхніх зобов’язань й гарантій, котрі вони надавали бійцям з умовою виходу з території заводу.
Рідні військових скандували: “Поверніть наших героїв” та “Росія – держава терорист”.
«Оленівка – новий Освенцим» – рідні оборонців Маріуполя вийшли на акцію у столиці // 18 фото
Відповідно до даних розвідки, військовополонених катували. Російська сторона не мала наміру здійснювати обмін військовополоненими та з метою приховування неналежних умов та форм допиту українських військовослужбовців (що могли б служити доказовою базою у Гаазькому суді) умисно знищила полонених.
«Оленівка – новий Освенцим» – рідні оборонців Маріуполя вийшли на акцію у столиці // 18 фото
Допити полонених проводили слідчі так званої “МДБ ДНР” спільно з представниками ПВК “Вагнер” та ФСБ РФ. Під час допитів активно використовувалися фізичні тортури та побої. Такі заходи були спрямовані на знущання, фізичне приниження, психологічну деморалізацію з метою зламу морально-психологічних якостей українських воїнів. У разі реалізації зазначеного плану представники ФСБ планували залучити українських полонених до зйомки у проросійських репортажах. Мета полягала у висвітленні визнання полоненими “скоєних ними злочинів, звірств проти місцевого населення, відречення бійців від своїх поглядів, а також засудження дій керівництва України”.
Допити проводилися конвеєрно на регулярній основі, проте не мали успіху. Українські полонені проявили виключну мужність та незламну силу волі.
Нагадаємо, у Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що не гарантували безпеку оборонців Маріуполя, оскільки “це не в їхніх силах”.
Проте раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ООН спільно з МКЧХ зобов’язалися гарантувати збереження життя та здоров’я українських військовополонених з Маріуполя, та закликав їх “негайно зреагувати”.
Довідка. Міжнародний Комітет Червоного Хреста — приватна гуманітарна установа, яка була заснована Анрі Дюнаном в 1863 році в Женеві, Швейцарія. Міжнародна спільнота надала комітету унікальні повноваження, які базуються на міжнародному гуманітарному праві Женевських конвенцій, для захисту жертв міжнародних і внутрішніх збройних конфліктів.
Міжнародний комітет Червоного Хреста — частина Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця разом з Міжнародною Федерацією і 186 національними товариствами. Це найстаріша і найшанованіша організація в межах Руху.
МКЧХ є єдиною установою, на яку покладено завдання стежити за дотриманням міжнародного гуманітарного права (МГП). Юридичний мандат МКЧХ зумовлений чотирма Женевськими конвенціями 1949 року, додатковими протоколами, а також власними статутами.
Женевські конвенції — міжнародний договір, який закріплює у міжнародному праві норми щодо гуманного ставлення під час війни. Першу конвенцію було підписано у 1864 році. На сьогодні договір складається з чотирьох угод та трьох додаткових протоколів.
Третя Женевська конвенція щодо поводження з військовополоненими є одним із чотирьох договорів Женевських конвенцій. Женевська конвенція щодо поводження з військовополоненими була вперше прийнята в 1929 році, але значно переглянута на конференції 1949 року. Визначає гуманітарний захист військовополонених.
- Нагадаємо, бойовики так званої “Донецької народної республіки” заявили про обстріл в’язниці у тимчасово окупованій Оленівці. Мовиться про в’язницю, де утримували українських військовополонених, зокрема й бійців полку “Азов”.
- Пізніше Служба безпеки України (СБУ) перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілі Оленівської колонії.
- Розвідники вважають, що спричинення вибухів в Оленівській колонії бойовики не узгодили з керівництвом міністерства оборони РФ.
- Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки до та після вибухів у колонії в окупованій Оленівці (Донецька область), де російські загарбники утримують українських військовополонених.
- Російські ЗМІ розповсюджують інформацію про те, що верховний суд РФ визнав полк “Aзов” “терористичною організацією” та заборонив її діяльність у країні. Після жахливої страти українських військовополонених в Оленівці, РФ шукає нові приводи та виправдання для своїх воєнних злочинів.