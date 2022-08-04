4 серпня у Києві на Софійській площі відбулась акція "Оленівка — новий Освенцим", котру ініціювали родичі та близькі військовополонених з "Азовсталі". Близько 300 учасників вимагали, аби міжнародні організації зреагували та брали участь в процесах, що прописані міжнародним правом.

Про це повідомляють #Букви.

Присутні тримали в руках плакати з засудженням ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста та вимагали виконання їхніх зобов’язань й гарантій, котрі вони надавали бійцям з умовою виходу з території заводу.

Рідні військових скандували: “Поверніть наших героїв” та “Росія – держава терорист”.

















«Оленівка – новий Освенцим» – рідні оборонців Маріуполя вийшли на акцію у столиці // 18 фото

Відповідно до даних розвідки, військовополонених катували. Російська сторона не мала наміру здійснювати обмін військовополоненими та з метою приховування неналежних умов та форм допиту українських військовослужбовців (що могли б служити доказовою базою у Гаазькому суді) умисно знищила полонених.

















«Оленівка – новий Освенцим» – рідні оборонців Маріуполя вийшли на акцію у столиці // 18 фото

Допити полонених проводили слідчі так званої “МДБ ДНР” спільно з представниками ПВК “Вагнер” та ФСБ РФ. Під час допитів активно використовувалися фізичні тортури та побої. Такі заходи були спрямовані на знущання, фізичне приниження, психологічну деморалізацію з метою зламу морально-психологічних якостей українських воїнів. У разі реалізації зазначеного плану представники ФСБ планували залучити українських полонених до зйомки у проросійських репортажах. Мета полягала у висвітленні визнання полоненими “скоєних ними злочинів, звірств проти місцевого населення, відречення бійців від своїх поглядів, а також засудження дій керівництва України”.

Допити проводилися конвеєрно на регулярній основі, проте не мали успіху. Українські полонені проявили виключну мужність та незламну силу волі.

Нагадаємо, у Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що не гарантували безпеку оборонців Маріуполя, оскільки “це не в їхніх силах”.

Проте раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ООН спільно з МКЧХ зобов’язалися гарантувати збереження життя та здоров’я українських військовополонених з Маріуполя, та закликав їх “негайно зреагувати”.

Довідка. Міжнародний Комітет Червоного Хреста — приватна гуманітарна установа, яка була заснована Анрі Дюнаном в 1863 році в Женеві, Швейцарія. Міжнародна спільнота надала комітету унікальні повноваження, які базуються на міжнародному гуманітарному праві Женевських конвенцій, для захисту жертв міжнародних і внутрішніх збройних конфліктів.

Міжнародний комітет Червоного Хреста — частина Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця разом з Міжнародною Федерацією і 186 національними товариствами. Це найстаріша і найшанованіша організація в межах Руху.

МКЧХ є єдиною установою, на яку покладено завдання стежити за дотриманням міжнародного гуманітарного права (МГП). Юридичний мандат МКЧХ зумовлений чотирма Женевськими конвенціями 1949 року, додатковими протоколами, а також власними статутами.

Женевські конвенції — міжнародний договір, який закріплює у міжнародному праві норми щодо гуманного ставлення під час війни. Першу конвенцію було підписано у 1864 році. На сьогодні договір складається з чотирьох угод та трьох додаткових протоколів.

Третя Женевська конвенція щодо поводження з військовополоненими є одним із чотирьох договорів Женевських конвенцій. Женевська конвенція щодо поводження з військовополоненими була вперше прийнята в 1929 році, але значно переглянута на конференції 1949 року. Визначає гуманітарний захист військовополонених.