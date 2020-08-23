Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

“Друзі, вважаю доречним повідомити вас про те, що я отримала позитивний результат на COVID-19. Коли і де захворіла, не знаю”, – написала Фреймут.

За словами телеведучої, вона перебуває на лікуванні та самоізоляції вдома і почуває себе вже краще. Додає, що всі проєкти та роботу вона наразі зупинила. Тому її участь у новому сезоні шоу “Танці з зірками” – під питанням.

Фреймут також закликала не ігнорувати рекомендації Міністерства охорони здоров’я носити маски, користуватися антисептиком та уникати великих скупчень людей.