Про роль і функції маркетингу в створенні і масштабуванні бізнесу, ефективності каналів і інструментів просування продукту - говоримо з CEO Royenko Marketing Agency, партнером hep.partners, спікером Форуму МСП "Перезавантаження 2020" Ольгою Роєнко.

Ви спеціалізуєтесь на побудові в компанії маркетингового напрямку з нуля. При цьому частина підприємців досі недооцінюють роль маркетингу для успіху власної справи. Чи змінюється ця тенденція з плином часу або значна частина підприємців, як і раніше, сприймає маркетинг, як щось незрозуміле, обтяжливе і неефективне?

Ставлення до маркетингу в цілому і маркетинг-функції в середині компанії дуже сильно залежать від рівня розвитку бізнесу і управлінської зрілості власника.

Ми не працюємо з тими, кому потрібно доводити важливість ринкових досліджень, кому не цікавий власний клієнт і його реальні потреби, хто дивиться на бізнес виключно як на процес генерації доходу без формування глибокого сенсу і відповіді на питання “Навіщо, крім грошей, існує мій бізнес?”.

Наші клієнти – це малий і середній бізнес, який розуміє і визнає важливість маркетингу і його вплив на успіх компанії, але не володіє відповідними знаннями про те, що потрібно зробити, щоб маркетинг на 100% обслуговував бізнес-завдання компанії.

Як народилась ідея створити власне маркетингове агентство? З якими труднощами зіткнулися під час запуску бізнесу?

Я пішла досить простим шляхом в підприємництві – шляхом капіталізації власного більш ніж 10-річного досвіду у сфері маркетингових комунікацій. Це вимагало мінімальних інвестицій з одного боку, з іншого боку коло нетворкінгу вже дозволяло залучати клієнтів.

Труднощі при запуску – в першу чергу пояснюються внутрішніми страхами “не впоратися” через відсутність підприємницького досвіду і відповідної освіти. Також трохи лякала відсутність базових юридичних, фінансових та бухгалтерських знань, які, втім, досить ефективно компенсувала залученням сторонніх фахівців.

З якими запитами до Вас найчастіше звертаються клієнти?

У нас всього 4 ключові послуги, на які ми цілеспрямовано залучаємо клієнтів, тому нецільові запити практично зведені до нуля.

Наші послуги:

Побудова функції маркетингу в компанії “під ключ”, проект закінчується повноцінним запуском внутрішньої функції маркетингу в компанії і пошуком in-house маркетолога.

Агентство в оренду – креативне прокачування відділів маркетингу великих компаніях.

Creative Cookies – супершвидка креативна послуга з генерації нестандартних ідей просування.

Які маркетингові інструменти наразі найбільш ефективні з точки зору співвідношення витрат до кількості залучених клієнтів?

Це супершироке питання, яке залежить від безлічі факторів і від індустрії. Наприклад, для В2В індустрії все ще найкраще працюють особисті зустрічі і розширення професійного нетворкінгу, робота з персональним брендом власника. Для В2С сегменту важливо максимально диверсифікувати канали комунікації, які створюватимуть кумулятивний ефект впливу на клієнта.

Припустімо, компанія вже зайняла певну нішу на ринку. Які фактори свідчать про те, що настав час розширювати бізнес? Чи варто розширюватися в кризу і які маркетингові інструменти найбільш популярні в кризу?

Варто чи не варто вирішує виключно власник, а не маркетолог. Амбіції бізнесу завжди співмірні з амбіціями власника або СЕО, завдання маркетолога – побачити і оцінити можливості разом з власником, а не замість нього.

Зовнішніми “стимулюючими” факторами можуть бути:

а) загроза виходу на ринок сильного конкурента з кращим товаром (сервісом)

б) падіння ринку в обраній ніші / скорочення споживчого попиту

в) індустріальний disrupt (наприклад, втрата актуальності плівкових фотоапаратів і заміна їх на цифрові) – так, Kodak не пережив нового витка еволюції своєї сфери, як, втім, і Nokia.

Ви виступатимите в ролі спікера Форуму малого і середнього підприємництва “Перезавантаження 2020”. Чого очікуєте від заходу і чим він буде корисним для представників малого та середнього бізнесу?

Я євангелістка co-sharing / co-creation економіки. Вірю, що кращі бізнес ідеї народжуються на перетині різних бізнесів, які вже довели свою ефективність в своїй ніші.

Свєю чергою за 4 роки роботи агентства я запустила або ж протестувала близько 5-ти різних бізнес ідей саме завдяки партнерству і співробітництву з експертами в абсолютно різних сферах – освіти, рітейлу, виробництва.

Я вірю, що форум – відмінна платформа, яка сприятиме розширенню свого нетворкінгу, пошуку натхнення і, можливо, нових партнерів для розвитку нових бізнес-напрямків.

Що порадите підприємцям-початківцям, які бажають побудувати власний бізнес з нуля?

Перш за все вірити в себе, не боятися помилок, оточувати себе людьми, які підтримуватимуть вас, або з яких захочеться брати приклад. Багато-багато вчитися і працювати, оскільки завзяття та і витривалість для підприємця важливіші за геніальность ідей.

Детальна інформація про Форум МСП “Перезавантаження 2020″ доступна за посиланням.