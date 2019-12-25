Народна артистка України Ольга Сумська у 2019 році здійснила свою давню мрію - випустила дебютну лінію одягу під назвою RIDNA, напередодні новорічних свят вона вийде на сцену в образі голлівудської співачки Вів'єн Доун в мюзиклі "Серенада Сонячної долини", а Різдво разом з чоловіком Віталієм Борисюком і друзями планує за традицією весело зустріти в Карпатах.

За словами Сумської, традиції в її родині не порушують, а тому вона з чоловіком готується до святкових заходів заздалегідь. І якщо Новий рік артисти звикли проводити з мікрофоном на сцені, даруючи глядачам святковий настрій і емоції, то Різдво відзначають в дружньому і сімейному колі в Яремче, в романтичній атмосфері.

Ольга зізнається, що часто на артистів лежить левова частка роботи і відповідальність за святковий настрій: “Це і робота до 5 ранку, не покладаючи рук, як то кажуть. Пошиття яскравих костюмів, написання сценаріїв, ми самі продумуємо конкурси та пісні. Це спілкування, нові знайомства. Виталик готує конкурси, і я думаю про те, як би його “запалити”, чим здивувати. нас уже чекають. Без нас і свято не уявляють “.

Цього року Ольга Сумська встигла реалізувати свою давню мрію – вона випустила дебютну лінію одягу під назвою RIDNA. Показ відбувся в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва. Ольга зізнається, що виступила в якості дизайнера, а сама шиє дуже рідко.

“Це яскраві сукні з авторськими квітковими принтами за мотивами картин всесвітньо відомої художниці Катерини Білокур. Думаю про те, що мені не вистачає ще самої сісти за швейну машинку – і буде повний комплект. Хоча у мене вдома є три швейні машинки. Але, звичайно ж , я може бути, як-небудь на дозвіллі візьмуся. Це свого роду медитація “, – зізнається артистка.

Її героїню в мюзиклі “Серенада Сонячної долини” теж можна назвати модницею – в цій постановці у неї просто приголомшливі вбрання. Актриса впевнена, що театр дарує необхідне всім нам святковий настрій: “Хочу побажати яскравих вражень. Знаєте, все так швидко минає, і матеріальне не настільки важливо.

Враження важливіше. Це те, що залишається в твоєму серці на довгі роки і потім зігріває душу. Тому Новий рік потрібно провести яскраво і незабутньо, здивувати своїх близьких. Нехай це будуть не якісь дорогі подарунки, а теплі слова, якийсь сюрприз з фантазією. Завжди потрібно підійти до цього з фантазією, щоб це було цікаво і запам’яталося. Тому бажаю всім миру, добра, натхнення. Про це зараз всі наші думки, всі наші помисли і сподівання “, – побажала Ольга Сумська.

А поки актори проводять останні приготування перед спектаклем “Серенада Сонячної долини”, в якому Сумська зіграє чудову співачку Вів’єн Доун, сумирно закохану в талановитого музиканта Теда Скотта (Віталія Борисюка), Театр Олександра Меламуда запрошує зарядитися святковим настроєм, відвідавши мюзикл “Серенада Сонячної долини” 24 грудня, о 19:00, в Жовтневому палаці.

Квитки можна придбати за посиланнями:

https://bit.ly/32FXVhN

https://parter.ua/ru/serenada-solnechnoi-dolyny

https://kontramarka.ua/ru/event/serenada-sonacnoi-dolini-58198-92542.html