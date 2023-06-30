Раніше СБУ повідомила про підозру підсанкційному олігарху Павлу Фуксу. Проте він отримав резидентство у Великій Британії, отримавши спецвізу для великих інвесторів.

Джерело: The Guardian

Павло Фукс, який потрапив під санкції у 2021 році, а також перебуває під кримінальним провадженням за шахрайство та ухилення від сплати податків в Україні, отримав так звану “золоту візу” у 2012 році, а потім – безстроковий дозвіл на перебування у Великій Британії.

ЄС, США та Велика Британія не встановлювали обмежень щодо Фукса. Це означає, що як резидент Великобританії він може проввадити бізнес у цій країні.

Суелла Браверман, міністерка внутрішніх справ Британії, повідомила в січні, що щонайменше 10 російських олігархів, які пізніше потрапили під санкції Великої Британії, використовували схему “золотої візи”.

Уряд скасував цю схему у 2022 році, коли Росія готувалася до повномасштабного вторгнення в Україну.

Проте учасники кампанії висловлюють занепокоєння з приводу неоднозначного характеру санкцій серед союзників України.

“Є серйозні запитання, на які потрібно відповісти, щодо того, яких заходів Великобританія вживає для перегляду візи Фукса та щодо співпраці з українськими правоохоронними органами для розслідування його активів тут, у Великій Британії”, – зазначила Сьюзан Хоулі, виконавчий директор агітаційної групи Spotlight on Corruption.

Уряд не коментував візу Фукса, але речник сказав: “Уряд закрив візу першого рівня (інвестора), і ми продовжуємо боротися з брудними грошима тут, у Великій Британії, включно зі зв’язками з російською державою”.

Сам Фукс заявив, що не був у Росії з 2015 року. Проте його неодноразово звинувачували в просуванні російської справи.