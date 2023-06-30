Джерело: The Guardian
Павло Фукс, який потрапив під санкції у 2021 році, а також перебуває під кримінальним провадженням за шахрайство та ухилення від сплати податків в Україні, отримав так звану “золоту візу” у 2012 році, а потім – безстроковий дозвіл на перебування у Великій Британії.
ЄС, США та Велика Британія не встановлювали обмежень щодо Фукса. Це означає, що як резидент Великобританії він може проввадити бізнес у цій країні.
Суелла Браверман, міністерка внутрішніх справ Британії, повідомила в січні, що щонайменше 10 російських олігархів, які пізніше потрапили під санкції Великої Британії, використовували схему “золотої візи”.
Уряд скасував цю схему у 2022 році, коли Росія готувалася до повномасштабного вторгнення в Україну.
Проте учасники кампанії висловлюють занепокоєння з приводу неоднозначного характеру санкцій серед союзників України.
“Є серйозні запитання, на які потрібно відповісти, щодо того, яких заходів Великобританія вживає для перегляду візи Фукса та щодо співпраці з українськими правоохоронними органами для розслідування його активів тут, у Великій Британії”, – зазначила Сьюзан Хоулі, виконавчий директор агітаційної групи Spotlight on Corruption.
Уряд не коментував візу Фукса, але речник сказав: “Уряд закрив візу першого рівня (інвестора), і ми продовжуємо боротися з брудними грошима тут, у Великій Британії, включно зі зв’язками з російською державою”.
Сам Фукс заявив, що не був у Росії з 2015 року. Проте його неодноразово звинувачували в просуванні російської справи.
- Служба безпеки України повідомила про підозру українському бізнесмену Павлу Фуксу у зв‘язку з “масштабними фінансовими махінаціями зі стратегічними підприємствами нашої держави та систематичним ухиленням від сплати податків“. Фукс назвав такі звинувачення безпідставними.
- 15 червня міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що уряд країни погодив правила використання заморожених російських активів для підтримки відновлення та відбудови України.
- У Німеччині готові до використання мільярдів євро заморожених російських активів на відновлення України, якщо будуть вирішені юридичні питання й союзники підтримають цю ініціативу.
- Російський олігарх Михайло Гуцерієв переписав свій бізнес в Україні на громадянина Туреччини Догана Месута – для того, щоб уникнути конфіскації.
- Міністерство юстиції Швейцарії відмовилось конфісковувати заморожені російські активи на користь України, оскільки це заборонено конституцією країни.