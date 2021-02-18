Чорний кмин добре відомий нам як приправа. У вигляді олії він використовується для заправки салатів і гарнірів. Виявляється, що цей продукт дуже корисний для шкіри обличчя. Отримується він шляхом холодного віджиму, тому в результаті вдається зберегти максимальну кількість корисних речовин. Особливо відзначимо вітаміни А, B, C, E, F, мінеральні компоненти й активні агенти, які відновлюють структуру клітин і знімають запалення.

Можливості та правила нанесення

Крім антибактеріальної, протизапальної дії, цей засіб також успішно справляється з низкою інших завдань:

підвищує місцевий імунітет;

підсилює підшкірний кровообіг;

розгладжує рельєф і підтягує контури;

використовується в комплексному лікуванні акне;

освітлює пігментацію, знімає набряклість.

Непогані результати цей препарат також показує при антивіковому застосуванні. Він зменшує прояви пігментації та глибину зморшок. Наноситься точково для зменшення локальних запалень і загоєння прищів, у складі масок, а також для збагачення косметичних засобів.

Виробництво цього продукту здійснюється переважно в країнах Південно-Західної Азії. Вважається, що для обробки шкіри його вперше почали застосовувати в Давньому Єгипті. Основною метою було заспокоєння покривів і загоєння дрібних ушкоджень. Вважається, що цей продукт використовувала Клеопатра для омолодження шкіри. Він добре поєднується з ефірними оліями. Ефективні комбінації з ялівцем, розмарином, бергамотом, лавандою, а також з оливою й медом. Для збагачення готових косметичних засобів додаємо 1-2 краплі олії чорного кмину на одну дозу крему або засоби для очищення обличчя. Невелика кількість може застосовуватись для масажу, як добавка до спеціального крему. Купити олію чорного кмину можна в мультирегіональному інтернет-магазині MAKEUP https://makeup.com.ua/categorys/565993/

Такий засіб широко використовується в дерматології й здатний зменшити прояви псоріазу, а також досить ефективно діє при лікуванні вугрової висипки. Але дозування й частоту нанесення визначає дерматолог. Як будь-який косметичний засіб має певні протипоказання. Не підходить для догляду за дитячою шкірою, з обережністю застосовується під час вагітності та грудного вигодовування. Важливе значення має дозування. Максимальна доза для одноразового нанесення не повинна перевищувати 2-3 крапель. Такий засіб досить добре переноситься, але при передозуванні можлива поява лущення, сухості, роздратування. Більшою мірою це стосується чутливих покривів.

Серед актуальних новинок відзначимо включення цього компонента до складу продуктів для волосся. Спільно з кератином він надає певну терапевтичну дію:

заспокоює шкіру голови, робить пасма сильніше, усуває лупу;

відновлює структуру волосяних стрижнів;

надає м’який, природний блиск.

Отже, олія чорного кмину показує високу результативність при догляді за шкірою й волоссям вже після декількох застосувань, а також забезпечує пролонгований ефект.