У п'ятницю, 23 липня, у Токіо офіційно стартують XXXII літні Олімпійські ігри. Змагання мали відбутися в 2020 році, але через пандемію коронавірусу їх перенесли на рік.

#Букви підготували розклад змагань Ігор-2020.

Це перша в історії Олімпіада, яка проходитиме в непарний рік.

Цього року олімпійці будуть змагатися у 33 видах спорту, в яких буде розіграно 339 медалей.

Від України до Японії поїхало 158 спортсменів, які боротимуться у 25 видах спорту (30 дисциплінах).

Розклад змагань:

24 липня (11 комплектів медалей)

02.30 – 10.30. Кульова стрільба. Чоловіки, пістолет, 10 м (Олег Омельчук, Павло Коростильов). Жінки, гвинтівка, 10 м

Жінки, гвинтівка, 10 м 05.00 – 12.15. Велоспорт, шосе. чоловіки

07.50 – 10.00. Важка атлетика. Жінки – 49 кг

08.15 – 11.25. Стрільба з лука. змішані команди

11.00 – 13.40. Дзюдо. Чоловіки – 60 кг (Тарас Лесюк). Жінки – 48 кг (Дар’я Білодід)

12.00 – 16.25. Фехтування. Чоловіча шабля, інд. Жіноча шпага, інд (Олена Кривицька)

13.00 – 16.40. Тхеквондо. Чоловіки – 58 кг. Жінки – 49 кг

25 липня (18 комплектів медалей)

3.00 – 10.30. Кульова стрільба. Чоловіча гвинтівка, 10 м (Сергій Куліш, Олег Царьков). Жіночий пістолет, 10 м (Олена Костевич)

03.00 – 7.55. Скейтбординг. Чоловіки, вулиця

04.30 – 6.20. Плавання. Чоловіки – 400 м в/с, 400 м комплекс. Жінки – 400 м комплекс, 4х100 в/с

07.00 – 11.35. Велоспорт, шосе. жінки

07.45 – 11.25. Стрільба з лука. Жіночі збірні (Україна)

09.00 – 10.00. Стрибки у воду. Синхрон, 3 м, жінки

09.50 – 12.00. Важка атлетика. Чоловіки – 61 кг

11.00 – 13.40. Дзюдо. Чоловіки – 66 кг (Георгій Зантарая). Жінки – 52 кг

Жінки – 52 кг 12.00 – 16.25. Фехтування. Чоловіча шпага, інд (Богдан Нікішин, Роман Свічкар, Ігор Рейзлин). Жіноча рапіра, інд.

Жіноча рапіра, інд. 13.00 – 16.40. Тхеквондо. Чоловіки – 68 кг. Жінки – 57 кг

13.50 – 16.00. Важка атлетика. Чоловіки – 67 кг.

26 липня (11 комплект медалей)

00.30 – 3.00. Триатлон. чоловіки

03.00 – 11.15. Стендова стрільба. Скіт – чоловіки, жінки

03.00 – 7.55. Скейтбординг. Жінки, вулиця

04.30 – 6.40. Плавання. Чоловіки – 100 м брас, 4х100 в/с. Жінки – 100 м батт, 400 м в/с

07.45 – 11.25. Стрільба з лука. чоловічі збірні

8.00 – 10.45. Веслування на байдарках і каное. С-1 слалом, чоловіки

9.00 – 11.00. Велоспорт, маутінбайк. Чоловіки

9.00 – 10.00. Стрибки у воду. Синхрон, 10 м, чоловіки (Олексій Середа/Олег Сербін)

11.00 – 13.40 . Дзюдо. Чоловіки – 73 кг. Жінки – 57 кг

Дзюдо. Чоловіки – 73 кг. Жінки – 57 кг 12.00 – 16.25. Фехтування. Чоловіча рапіра, інд. Жіноча шабля, інд (Ольга Харлан)

13.00 – 16.00. Спортивна гімнастика. Командне багатоборство, чоловіки (Україна)

13.00 – 16.40. Тхеквондо. Чоловіки – 80 кг. Жінки – 67 кг

13.50 – 16.00. Важка атлетика. Жінки – 55 кг

14.00 – 16.10. Настільний теніс. змішані пари

27 липня (22 комплекти медалей)

00.30 – 3.10. Тріатлон. жінки

02.30 – 6.00. Академічне веслування. Чоловіки – четвірки парні. Жінки – четвірки парні

03.00 – 10.30. Кульова стрільба. Змішані команди – пістолет, 10 м (Олег Омельчук/Олена Костевич); гвинтівка, 10 м

04.30 – 6.25. Плавання. Чоловіки – 200 м в/с, 100 м спина. Жінки – 100 м спина, 100 м брас

08.00 – 11.00. Веслування на байдарках і каное. К-1 слалом, жінки

09.00 – 11.00. Велоспорт, маутінбайк. Жінки (Яна Беломоїна)

09.00 – 10.00. Стрибки у воду. Синхрон, 10 м, жінки

09.50 – 12.00. Важка атлетика. Жінки – 59 кг

11.00 – 13.40. Дзюдо. Чоловіки – 81 кг. Жінки – 63 кг

11.30 – 16.40. Кінний спорт. командна виїздка

12.30. 14.40. Фехтування. Жіноча шпага, команда

13.00 – 16.40. Тхеквондо. Чоловіки – понад 80 кг. Жінки – понад 67 кг

13.45 – 16.00. Спортивна гімнастика. Командне багатоборство, жінки

13.50 – 16.00. Важка атлетика. Жінки – 64 кг

14.00 – 16.30. Футбол. фінальний матч

28 липня (23 комплекти медалей)

02.00 – 5.35. Серфінг. Чоловіки жінки

02.30 – 6.00. Академічне веслування. Чоловіки – двійка парна, четвірка. Жінки – двійка парна, четвірка

04.30 – 7.05. Плавання. Чоловіки – 200 м батт, 4х200 м в/с. Жінки – 200 м в/с, 200 м комплекс, 1500 в/с

05.30 – 11.40. Велоспорт, оброблення. Чоловіки жінки

09.00 – 10.00. Стрибки у воду. Синхрон, 3 м, чоловіки

10.30 – 13.00. Регбі-7. чоловічий фінал

11.00 – 13.40. Дзюдо. Чоловіки – 90 кг (Кеджау Ньябалі, український дзюдоїст гвінейського походження). Жінки – 70 кг

11.30 – 15.25. Кінний спорт. індивідуальна виїздки

12.30 – 14.40. Фехтування. Чоловіча шабля, команда

13.15 – 16.00. Спортивна гімнастика. Індивідуальне багатоборство, чоловіки (Ілля Ковтун)

13.50 – 16.00. Важка атлетика. Чоловіки – 73 кг

14.45 – 17.25. Баскетбол 3х3. Чоловічий і жіночий фінали.

29 липня (17 комплектів медалей)

02.30 – 6.00. Академічне веслування. Чоловіки – двійка, двійка парна легка. Жінки – двійка, двійка парна легка

03.00 – 11.00. Стендова стрільба. Трап – чоловіки, жінки

04.30 – 6.20. Плавання. Чоловіки – 800 м в/с (Михайло Романчук), 200 м в/с, 100 м в/с. Жінки – 200 м бат, 4х200 в/с

8.00 – 10.45. Веслування на байдарках і каное. С-1 слалом, жінки

11.00 – 13.40. Дзюдо. Чоловіки – 100 кг. Жінки – 78 кг (Анастасія Турчин)

12.30 – 14.30. Фехтування. Жіноча рапіра, команда

13.50 – 16.00. Спортивна гімнастика. Індивідуальне багатоборство, жінки

14.00 – 16.10. Настільний теніс. Жінки, одиночний розряд.

30 липня (21 комплект медалей)

02.45 – 4.55. Академічне веслування. Чоловіки – одиночка, вісімка. Жінки – одиночка, вісімка.

03.00 – 9.00. Кульова стрільба. Жінки, пістолет, 25 м (Олена Костевич)

04.00 – 6.20. Велоспорт, ВМХ. Гонки. Чоловіки жінки

04.30 – 6.10. Плавання. Чоловіки – 200 м спина, 200 м комплекс. Жінки – 200 м брас, 100 м в/с

6.00 – 14.00. Теніс. Чоловіки, парний фінал

7.00 – 9.25. Батут. Жінки, інд.

8.00 – 11.00. Веслування на байдарках і каное. К-1 слалом, чоловіки

8.45 – 11.20. Стрільба з лука. Жіночий індивідуальний турнір

9.30 – 15.30. Бадмінтон. змішані пари

11.00 – 13.40. Дзюдо. Чоловіки – понад 100 кг (Яків Хаммо). Жінки – понад 78 кг (Єлизавета Каланіна)

12.30 – 14.40. Фехтування. Чоловіча шпага, команда (Україна)

13.00. Легка атлетика. Чоловіки – 10 000 м

14.00 – 16.10. Настільний теніс. Чоловіки, одиночний розряд.

31 липня (21 комплект медалей)

01.30 – 03.25. Тріатлон. змішана естафета

03.00 – 08.50. Стендова стрільба. Змішані команди, трап

04.30 – 06.20. Плавання. Чоловіки – 100 м батерфляй. Жінки – 200 м спина, 800 м в/с. Змішана естафета 4х100 м

06.00 – 12:00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в RS:X – чоловіки і жінки

06.00 – 11.10. Кульова стрільба. Жінки, гвинтівка, 50 м з трьох положень

06.00 – 14.00. Теніс. Жінки, одиночний розряд. Фінал

07.00 – 9.25. Батут. Чоловіки, інд.

08.45 – 11.20. Стрільба з лука. Чоловічий індивідуальний турнір (Олексій Гунбін)

09.50 – 12.00. Важка атлетика. Чоловіки – 81 кг

10.30 – 13.00. Регбі-7, жіночий фінал

11.00 – 13.40. Дзюдо. Змішаний командний турнір

12.00 – 17.00. Бадмінтон. чоловічі пари

12.30 – 14.40. Фехтування. Жіноча шабля, команда

13.00. Легка атлетика. Чоловіки – диск. Жінки – 100 м. Змішана естафета 4х400 м

13.50 – 16.00. Важка атлетика. Чоловіки – 96 кг.

1 серпня (25 комплектів медалей)

01.30 – 10.00. Гольф. Особиста першість, чоловіки

03.00. Легка атлетика. Жінки – ядро

04.30 – 06.25. Плавання. Чоловіки – 50 м в/с, 1500 м в/с (Михайло Романчук), 4х100 комплекс. Жінки – 50 м в/с, 4х100 комплекс

4.10 – 6.45. Велоспорт, ВМХ. Фрістайл. Чоловіки жінки

6.00 – 14.00. Теніс. Чоловіки, одиночний фінал. Жінки, парний фінал. Змішаний парний фінал

6.00 – 12.00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в Laser – чоловіки і жінки

9.00 – 10.30. Стрибки у воду. Жінки, 3 м, індивідуальні стрибки

11.00 – 14.00. Спортивна гімнастика. Чоловіки – вільні вправи, кінь. Жінки – опорний стрибок, бруси

12.30 – 15.20. Фехтування. Чоловіча рапіра, команда

13.00. Легка атлетика. Чоловіки – 100 м, висота. Жінки – потрійний стрибок (Ольга Саладуха)

13.50 – 16.00. Важка атлетика. Жінки – 76 кг

14.30 – 17.00. Бадмінтон. Жінки.

2 серпня (22 комплекти медалей)

02.30. Кульова стрільба. Чоловіки, гвинтівка, 50 м з трьох положень (Сергій Куліш, Олег Царьков). Чоловіки, пістолет, 25 м

03.00. Легка атлетика. Чоловіки – стрибки у довжину. Жінки – 100 м/б

06.00 – 12.00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в 49er – чоловіки і жінки

07.00 – 9.30. Бадмінтон, жіночі пари

09.30 – 12.30. Велоспорт, трек. Жіночий командний спринт

09.50 – 12.00. Важка атлетика. Жінки – 87 кг

11.00 – 13.15. Спортивна гімнастика. Чоловіки – опорний стрибок (Ігор Радівілов), кільця. Жінки – вільні вправи

11.30 – 15.40. Кінний спорт. Триборство, особиста і командна першість

12.15 – 16.00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба – 76 кг (Алла Белінська). Греко-римська боротьба – 60 кг, 130 кг

13.00. Легка атлетика. Чоловіки – 3000 м/б. Жінки – 5000 м, диск

13.50 – 16.00. Важка атлетика. Жінки – понад 87 кг

14.00 – 17.00. Бадмінтон. Чоловіки.

3 серпня (24 комплекти медалей)

03.00. Легка атлетика. Чоловіки – 400 м/б. Жінки – довжина (Марина Бех-Романчук)

03.30 – 07.15. Гребля на байдарках і каное. Чоловіки – К-1 1000 м, С-2 1000 м (Павло Алтухов/Дмитро Янчук). Жінки – К-1 200 м, К-2 500 м

07.00 – 08.30. Бокс. Жінки, 57 кг

08.30 – 10.55. Вітрильний спорт. Медальні гонки в Finn у чоловіка і Nacra 17

09.00 – 10.30. Стрибки у воду. Чоловіки, 3 м, індивідуальні стрибки

09.30 – 12.10. Велоспорт, трек. Чоловік командний спринт, жіноча гонка переслідування

11.00 – 13.40. Бокс. Чоловіки, 69 кг

11.00 – 13.15. Спортивна гімнастика. Чоловіки – бруси, перекладина. Жінки – колода

12.15 – 16.00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба – 68 кг (Алла Черкасова). Греко-римська боротьба – 77 кг, 97 кг

13.00. Легка атлетика. Чоловіки – жердина. Жінки – 200 м, 800 м, молот (Ірина Климець, Ірина Новожилова)

13.50 – 16.00. Важка атлетика. Чоловіки – 109 кг.

4 серпня (17 комплектів медалей)

00.30 – 03.10. Плавання. Жіночий марафон, 10 км

03.00. Легка атлетика. Жінки – 400 м/б

03.00 – 07.40. Скейтбординг. Жінки, парк

08.00 – 10.00. Бокс. Чоловіки, 81 кг

08.30 – 10.55. Вітрильний спорт. Медальні гонки в 470 – чоловіки і жінки

09.30 – 13.00. Велоспорт, трек. Чоловіча гонка переслідування

12.15 – 16.00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба – 62 кг (Ірина Коляденко). Греко-римська боротьба – 67 кг, 87 кг (Жан Беленюк)

12.30. Легка атлетика. Чоловіки – 200 м, 800 м, молот (Гліб Піскунов, Михайло Кохан, Михайло Гаврилюк). Жінки – 3000 м/б

13.00 – 15.40. Кінний спорт. Конкур, особисті змагання

13.30 – 15.00. Артистичне плавання. Дует (Марта Федіна/Анастасія Савчук)

13.50 – 16.00. Важка атлетика. Чоловіки – понад 109 кг

5 серпня (27 комплектів медалей)

00.30 – 03.10. Плавання. Чоловічий марафон, 10 км

03.00. Легка атлетика. Чоловіки – 110 м/б, ходьба 20 км (Едуард Забуженко, Назар Коваленко, Іван Лосєв), потрійний стрибок, ядро

03.00 – 07.40. Скейтбординг. Чоловіки, парк

03.30 – 07.15. Гребля на байдарках і каное. Чоловіки – К-1 200 м, К-2 1000 м. Жінки – С-1 200 м, К-1 500 м

08.00 – 10.00. Бокс. Чоловіки, 57 кг (Микола Буценко)

09.00 – 10.30. Стрибки у воду. Жінки, 10 м, індивідуальні стрибки (Софія Лискун)

09.30 – 12.50. Велоспорт, трек. Чоловічий омніум, жіночий кейрінг

11.00 – 15.40. Карате. Ката жінки. Куміте чоловіки до 67 кг, жінки до 55 кг (Анжеліка Терлюга)

11.30 – 16.20. Скелелазіння. Комбайн, чоловіки

12.15 – 16.00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба – 57 кг (Аліна Грушина), 86 кг

13.00. Легка атлетика. Чоловіки – 400 м, десятиборство. Жінки – ходьба 20 км (Людмила Оляновська), семиборство

13.00 – 15.10. Хокей на траві. чоловічий фінал

13.30 – 16.40. Настільний теніс. Жінки, командний турнір.

6 серпня (23 комплекти медалей)

03.00. Легка атлетика. Чоловіки – ходьба 50 км (Іван Банзерук, Мар’ян Закальницький, Ігор Главан)

04.00 – 06.50. Пляжний волейбол. жіночий фінал

05.00 – 07.00. Футбол. жіночий фінал

08.00 – 09.40. Бокс. Чоловіки, 91 кг

08.30 – 14.15. Сучасне п’ятиборство. жінки

9.30 – 12.30. Велоспорт, трек. Чоловічий спринт, жіночий медісон

11.00 – 15.40. Карате. Ката чоловіки. Куміте чоловіки до 75 кг (Станіслав Горун), жінки до 61 кг

11.30 – 16.20. Скелелазіння. Комбайн, жінки

12.15 – 16.00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба – 53 кг. Вільна боротьба – 74 кг, 125 кг (Олександр Хоцяновський)

13.00. Легка атлетика. Чоловіки – 5000 м, естафета 4х100. Жінки – 400 м, 1500 м, естафета 4х100 (Україна), спис, жердина

13.00 – 15.10. Хокей на траві. жіночий фінал

13.30 – 16.40. Настільний теніс. Чоловіки, командний турнір.

7 серпня (34 комплекти медалей)

01.30 – 10.00. Гольф. Особиста першість, жінки

03.00. Легка атлетика. Марафон, жінки

03.30 – 07.15. Веслування на байдарках і каное. Чоловіки – С-1 1000 м (Павло Алтухов), К-4 500 м. Жінки – С-2 500 м (Анастасія Четверикова/Людмила Лузан), К-4 500 м

04.00 – 06.50. Пляжний волейбол. чоловічий фінал

05.30 – 07.30. Баскетбол. чоловічий фінал

08.00 – 10.00. Бокс. Фінал. Чоловіки, 52 кг, 75 кг. Жінки 51 кг, 69 кк

08.00 – 14.35. Карате. Куміте чоловіки понад 75 кг, жінки понад 61 кг

08.30 – 14.15. Сучасне п’ятиборство. Чоловіки

09.00 – 10.30. Стрибки у воду. Чоловіки, 10 м, індивідуальні стрибки (Олексій Середа)

09.20 – 12.00. Художня гімнастика. індивідуальне багатоборство

09.30 – 12.30. Велоспорт, трек. Чоловічий медісон

10.30 – 12.20. Водне поло. жіночий фінал

12.15 – 16.00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба – 50 кг (Оксана Лівач). Вільна боротьба – 65 кг, 97 кг

12.50. Легка атлетика. Чоловіки – 1500 м, естафета 4х400 м, спис. Жінки – 10000 м, естафета 4х400 м (Україна), висота (Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко)

13.00 – 15.20. Кінний спорт. командний конкур

13.00 – 16.30. бейсбол

13.30 – 15.00. Артистичне плавання. Команда (Україна)

14.30 – 16.30. Футбол. чоловічий фінал

15.00 – 17.30. Гандбол. чоловічий фінал

15.15 – 17.45. Волейбол. Чоловічий фінал.

8 серпня (13 комплектів медалей)

03.00. Легка атлетика. Мафарон, чоловіки (Олександр Ситковский, Микола Нижник, Богдан-Іван Городиський)

04.00 – 07.15. Велоспорт, трек. Чоловічий кейрин, жіночий спринт, жіночий омніум

05.00 – 06.55. Художня гімнастика. групове багатоборстві

05.30 – 08.00. Баскетбол. жіночий фінал

07.30 – 10.00. Волейбол. жіночий фінал

08.00 – 10.00. Бокс. Чоловіки – 63 кг, понад 90 кг. Жінки – 60 кг, 75 кг

09.00 – 11.30. Гандбол. жіночий фінал

10.30 – 12.20. Водне поло. Чоловічий фінал.

Після Олімпіади стартують Паралімпійські ігри-2020: вони проходитимуть з 24 серпня по 5 вересня.

У середу в Токіо стартували змагання із софтболу.