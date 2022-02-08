Про це повідомляє офіційний портал Олімпійських ігор.
Далі у турнірній таблиці – японці Юма Кагіяма і Сема Уно, які заробили 108,12 та 105,90 бала відповідно.
Українець Іван Шмуратко також подолав перший етап і виступить у довільній програмі. Наш спортсмен чисто виконав коротку програму під Une vie d’amour Шарля Азнавура. Програма в Івана не надто складна, проте цього вистачило, аби заробити 78,11 бала.
Підсумкове п’яте місце дозволило Шмуратку вийти до фінальної частини змагань.
За медалі у чоловічому одиночному катанні мали змагатися 30 спортсменів, але за день до старту в американця Вінсента Чжоу виявили коронавірус. Перед цим він встиг виграти в Пекіні “срібло” було складі команди США, але на особисті змагання вже не вийшов.
А в українця виникла зворотна ситуація. Шмуратко також отримав позитивний тест на COVID-19 і пропустив командні змагання. Через це Україна не заробила жодних очок у чоловічій дисципліні та не мала шансів боротися за вихід до фіналу.
За підсумком двох прокатів буде визначено остаточні результати та призерів Олімпіади.
- Українська спортсменка Дарія Блашко, яка представляє країну на зимових Олімпійських Іграх у Пекіні у змаганнях по біатлону, не зможе виступити на другому старті змагань.
- Нагадаємо, раніше повідомлялось про розклад змагань українських спортсменів на зимових Олімпійських Іграх у Пекіні.
- Також повідомлялось, хто став прапороносцем Олімпійської збірної України на відкритті зимової Олімпіади-2022.
- Відомо, що Китай наймає західних інфлюенсерів у соцмережах перед Зимовими Олімпійськими іграми. Їх завдання – вихваляти чесноти країни в соціальних мережах, попри дипломатичний бойкот Ігор у Пекіні через порушення прав людини.