Американський фігурист Нейтан Чен переміг у короткій програмі на зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Спортсмен показав результат 113,97 бала, це новий світовий рекорд.

Про це повідомляє офіційний портал Олімпійських ігор.

Далі у турнірній таблиці – японці Юма Кагіяма і Сема Уно, які заробили 108,12 та 105,90 бала відповідно.

Українець Іван Шмуратко також подолав перший етап і виступить у довільній програмі. Наш спортсмен чисто виконав коротку програму під Une vie d’amour Шарля Азнавура. Програма в Івана не надто складна, проте цього вистачило, аби заробити 78,11 бала.

Підсумкове п’яте місце дозволило Шмуратку вийти до фінальної частини змагань.

За медалі у чоловічому одиночному катанні мали змагатися 30 спортсменів, але за день до старту в американця Вінсента Чжоу виявили коронавірус. Перед цим він встиг виграти в Пекіні “срібло” було складі команди США, але на особисті змагання вже не вийшов.

А в українця виникла зворотна ситуація. Шмуратко також отримав позитивний тест на COVID-19 і пропустив командні змагання. Через це Україна не заробила жодних очок у чоловічій дисципліні та не мала шансів боротися за вихід до фіналу.

Водночас Шмуратко невдовзі отримав два негативних тести на коронавірус і встиг вчасно повернутися на лід, щоб таки виступити на своїх перших Олімпійських іграх.

За підсумком двох прокатів буде визначено остаточні результати та призерів Олімпіади.