Про це повідомляють #Букви.
Ігри-2022 транслюватимуться на телеканалі “UA: Перший”. Саме відкриття відбулося на Національному стадіоні Пекіна, який також має іншу назву – “Пташине гніздо”.
Переможці та призери сьогодні визначаться в шести дисциплінах – біатлоні, ковзанярському спорті, лижних гонках, фристайлі, стрибках на лижах з трампліна та шорт-треку.
Українські спортсмени боротимуться за медалі у біатлоні (змішана естафета: Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима, Дмитро Підручний) та лижних гонках (жінки, 7.5 км+7.5 км, скіатлон: Марина Анцибор, Юлія Кроль, Вікторія Олех, Дар’я Рубльова).
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До 20 лютого у Пекіні розіграють 109 комплектів олімпійських нагород у 15 видах спорту.
Раніше #Букви повідомляли про перші результати українців, скандал та про те, як пройшла церемонія відкриття.
- Нагадаємо, у Національному олімпійському комітеті України (НОК) зазначили, що на відкритті зимової Олімпіади у Пекіні український прапор нестимуть одразу два спортсмени – жінка то чоловік, як це було і на літніх Олімпійських іграх у Токіо.
- Також президент Володимир Зеленський привітав спортсменів, які будуть представляти Україну на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Він побажав олімпійцям яскравих виступів і перемог на змаганнях в Китаї.
- Відомо, що Китай наймає західних інфлюенсерів у соцмережах перед Зимовими Олімпійськими іграми. Їх завдання – вихваляти чесноти країни в соціальних мережах, попри дипломатичний бойкот Ігор у Пекіні через порушення прав людини.