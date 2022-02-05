Перші шість комплектів нагород ХХIV зимової Олімпіади в Пекіні (Китай) будуть розіграні сьогодні. На Іграх-2022 пройдуть змагання в 11 видах спорту.

Про це повідомляють #Букви.

Ігри-2022 транслюватимуться на телеканалі “UA: Перший”. Саме відкриття відбулося на Національному стадіоні Пекіна, який також має іншу назву – “Пташине гніздо”.

Переможці та призери сьогодні визначаться в шести дисциплінах – біатлоні, ковзанярському спорті, лижних гонках, фристайлі, стрибках на лижах з трампліна та шорт-треку.

Українські спортсмени боротимуться за медалі у біатлоні (змішана естафета: Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима, Дмитро Підручний) та лижних гонках (жінки, 7.5 км+7.5 км, скіатлон: Марина Анцибор, Юлія Кроль, Вікторія Олех, Дар’я Рубльова).

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До 20 лютого у Пекіні розіграють 109 комплектів олімпійських нагород у 15 видах спорту.

Раніше #Букви повідомляли про перші результати українців, скандал та про те, як пройшла церемонія відкриття.