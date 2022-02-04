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Олімпіада в Пекіні: перші результати українців, скандал та церемонія відкриття

Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор 2022 року ось-ось розпочнеться у Національному стадіоні в Пекіні (Китай).

П’ятниця, 4 лютого 2022, 13:58
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Про це повідомляють #Букви.

Де дивитися

Церемонію відкриття можна буде переглянути на “UA: Перший”. Подія розпочнеться сьогодні о 14:00 за київським часом.

Відкриття Ігор-2022 відбудеться на Національному стадіоні Пекіна, який також має іншу назву – “Пташине гніздо”.

Режисером церемонії відкриття виступить 71-річний Чжан Їмоу, володар “Золотого лева” Венеційського кінофестивалю та “Золотого ведмедя” Берлінале.

Українські спортсмени

Українські фігуристи уже встигли потрапити у скандал.

Попри рекомендації Мінспорту України триматися подалі від представників Росії на Олімпіаді в Пекіні, українські спортсмени дали інтерв’ю російською мовою російським ЗМІ.

Український фігурист Максим Нікітін після ритм-танцю у командному турнірі на Олімпіаді у Пекіні дав інтерв’ю російською мовою російському виданню “Спорт-Експрес”.

Поспілкувались російською мовою з російським медіа Матч ТБ й українські фігуристи Софія Голіченко та Артем Даренський, які виступають у парному катанні.

До слова, на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні у рамках командного турніру з фігурного катання уже завершилася коротка програма спортивних пар, повідомляє champion.

Українці набрали 53.65 очка та посіли останнє місце.

Цей виступ дозволив збірній України набрати два бали.

Хто зі світових лідерів приїхав

На церемонії відкриття президент Сі Цзіньпін прийме близько 20 світових лідерів, у тому числі президента Росії Володимира Путіна. Москва раніше засудила дипломатичний бойкот і спроби “політизувати спорт”.

Путін, який прагне зміцнити зв’язки з Китаєм на тлі зростання напруженості із Заходом через нарощування російських військ поблизу кордону з Україною, привітав відносини Росії з Пекіном у телефонній розмові з Сі в грудні, назвавши свого китайського колегу “дорогим другом”.

У церемонії відкриття візьмуть участь також президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Польщі Анджей Дуда, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі і фактичний правитель Саудівської Аравії наслідний принц Мохаммед бін Салман.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адганом Гебреєсус і генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш також візьмуть участь у церемонії.

Офіційні особи США заявили, що “дипломатичний бойкот” Олімпіади в Пекіні залишиться в силі, без високопоставлених офіційних глядачів, хоча є плани надіслати співробітників консульської служби та дипломатичної служби безпеки. Про бойкот 7 грудня заявила речниця Білого дому Джен Псакі. Тоді вона пояснила, що адміністрація Байдена не  делегуватиме будь-яке дипломатичне чи офіційне представництво на Зимові Олімпійські ігри чи Паралімпійські ігри 2022 року в Пекіні “через геноцид та злочини проти людства, які вчиняє Китайська народна республіка у Сіньцзяні”.

Міністерство закордонних справ Китаю висміяло цей бойкот як “фарс”, заявивши, що він отримав заявки на отримання візи від американського персоналу для проведення зимових Ігор 2022 року.

Деякі співробітники консульства та служби безпеки підуть на допомогу спортсменам і тренерам. “Це стандартне, щоб цей персонал був на місці, і цей персонал не є офіційним чи дипломатичним представництвом на Іграх”.

Відсутність високопоставлених офіційних осіб США багато в чому символічна і не впливає на здатність американських спортсменів брати участь в Олімпіаді. Але це відображає непрості відносини між Вашингтоном і Пекіном.

Нагадаємо, про бойкот Олімпійських ігор у Пекіні оголосили не лише США. 8 грудня долучилася Австралія. Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон наголосив, що на рішення бойкотувати Ігри вплинуло також замороження дипломатичних відносин з боку Пекіна, яке не дало змоги Австралії висловити занепокоєння щодо прав людини в Китаї.

Також 8 грудня прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виголосив, що країна бойкотуватиме зимові Олімпійські ігри в Китаї, тому що ні міністри, ні офіційні особи не будуть там присутні. 9 грудня до бойкоту долучилась Канада. 11 грудня до бойкоту Олімпіади в Пекіні долучилася Словаччина. 

У відповідь на це влада Китаю пригрозила Білому дому помстою за цей бойкот, попереджаючи, що цей крок може зашкодити двостороннім відносинамУ міністерстві закордонних справ Китаю пообіцяли вжити “рішучих контрзаходів”.

Теги: Олімпіада у Пекіні, спортсмени, бойкот, Пекин

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