У Національному олімпійському комітеті України (НОК) зазначили, що на відкритті зимової Олімпіади у Пекіні український прапор нестимуть одразу два спортсмени - жінка то чоловік, як це було і на літніх Олімпійських іграх у Токіо.

Про це повідомляють на офіційному сайті НОК України.

Зазначається, що таке нововведення відповідає позиції Міжнародного Олімпійського Комітету (МОК) у питанні відстоювання гендерної рівності.

Зимові змагання у Пекіні стануть найзбалансованішими, у гендерному плані, іграми за всю історію проведення Олімпіади. У порівнянні з минулою зимовою Олімпіадою, яка відбулась у 2018 році, кількість спортсменок зросла з 41% до 45%. Це стало можливим завдяки новим дисциплінам, які додали до програми зимової Олімпіади.

Під час урочистої церемонії відкриття, яка розпочнеться 4 лютого о 14:00 (за київським часом), український прапор нестимуть Олександр Абраменко – Олімпійський чемпіон з фристайлу, та Олександра Назарова – срібна призерка юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання.

“Це для мене велика честь, бути прапороносцем країни, яку ти прославляєш на кожних стратах. Я давно мріяв про це і щасливий, що мені довірили таку важливу місію. Я гордий та схвильований водночас”, – розповів Абраменко.

Схожі емоції переживає й Олександра Назарова.

“Ще на Олімпіаді у Пхьончхані-2018 я хотіла стати прапороносцем. Проте розуміла, що тоді це були дебютні для мене змагання такого рівня. І сьогодні я надзвичайно щаслива, що можу розділити такий урочистий момент зі своїм колегою, зі всією Україною”, – розповіла спортсменка.

Варто додати, що зимові Олімпійські ігри-2022 триватимуть з 4 по 20 лютого у Пекіні. Україну на змагання представлятимуть 45 спортсменів у 12 дисциплінах.