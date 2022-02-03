Про це повідомляють на офіційному сайті НОК України.
Зазначається, що таке нововведення відповідає позиції Міжнародного Олімпійського Комітету (МОК) у питанні відстоювання гендерної рівності.
Зимові змагання у Пекіні стануть найзбалансованішими, у гендерному плані, іграми за всю історію проведення Олімпіади. У порівнянні з минулою зимовою Олімпіадою, яка відбулась у 2018 році, кількість спортсменок зросла з 41% до 45%. Це стало можливим завдяки новим дисциплінам, які додали до програми зимової Олімпіади.
Під час урочистої церемонії відкриття, яка розпочнеться 4 лютого о 14:00 (за київським часом), український прапор нестимуть Олександр Абраменко – Олімпійський чемпіон з фристайлу, та Олександра Назарова – срібна призерка юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання.
“Це для мене велика честь, бути прапороносцем країни, яку ти прославляєш на кожних стратах. Я давно мріяв про це і щасливий, що мені довірили таку важливу місію. Я гордий та схвильований водночас”, – розповів Абраменко.
Схожі емоції переживає й Олександра Назарова.
“Ще на Олімпіаді у Пхьончхані-2018 я хотіла стати прапороносцем. Проте розуміла, що тоді це були дебютні для мене змагання такого рівня. І сьогодні я надзвичайно щаслива, що можу розділити такий урочистий момент зі своїм колегою, зі всією Україною”, – розповіла спортсменка.
Варто додати, що зимові Олімпійські ігри-2022 триватимуть з 4 по 20 лютого у Пекіні. Україну на змагання представлятимуть 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський привітав спортсменів, які будуть представляти Україну на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Він побажав олімпійцям яскравих виступів і перемог на змаганнях в Китаї.
- Також повідомлялось, що Китай наймає західних інфлюенсерів у соцмережах перед Зимовими Олімпійськими іграми. Їх завдання – вихваляти чесноти країни в соціальних мережах, попри дипломатичний бойкот Ігор у Пекіні через порушення прав людини.