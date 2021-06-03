Близько 10 тис. волонтерів відмовилися від роботи на літніх Олімпійських і Паралімпійських іграх в Токіо.

Про це завив генеральний секретар оргкомітету “Токіо-2020” Тосиро Муто, повідомляє агентство Kyodo.

За його словами, головною причиною відмови стало занепокоєння людей щодо COVID-19. Муто додав, що число волонтерів знизилося до 70 тис., але це не повинно сильно вплинути на проведення Олімпіади.

В оргкомітеті Ігор повідомили, що перша тисяча волонтерів відмовилася від участі в кінці лютого. За інформацією агентства, це спровокували сексистські висловлювання експрезидента оргкомітету Йоширо Морі.

Крім того, Муто зазначив, що організатори мають намір розв’язати проблему і запропонувати частині волонтерів працювати на обох заходах відразу – Олімпіаді й Паралімпіаді.

Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 23 липня по 8 серпня. Спочатку малиі були відбутися минулого року, але через коронавірус змагання були перенесені.