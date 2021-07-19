У п'ятницю, 23 липня, в Токіо розпочнуться XXXII літні Олімпійські ігри. У цей же день відбудеться церемонія відкриття змагань.

#Букви розповідають, де і коли дивитися церемонію відкриття Олімпіади-2020.

23 липня організатори запланували не тільки початок змагань, а й церемонію відкриття Олімпіади. Вона розпочнеться о 14:00 за Києвом (о 20:00 за японським чосом).

В Україні церемонію транслюватиме телеканал “UA: Перший”. Цей телеканал є офіційним транслятором Ігор-2020.

Зазначимо, що церемонія відкриття Ігор триватиме понад три години. Глядачів на шоу не пустять. Проте на трибунах будуть присутні менше тисячі осіб – офіційні особи та спонсори Ігор.

У перший день пройдуть й перші змагання. Глядачам їх покажуть після церемонії відкриття Олімпіади.

Ймовірно, організатори скоротять делегації спортсменів від кожної країни, які з’являться на параді. Наразі точне число учасників не розголошується.

Олімпіаду відкриє імператор Японії Нарухіто. До речі, він стане вже третім представником своєї династії, який це зробив. Його дід Хірохіто відкривав Ігри в Токіо-1964 і Саппоро-1972, а батько Акіхіто – в Нагано-1998.

На Іграх розіграють 339 комплектів медалей у 33 видах спорту. Україну представлять 157 олімпійців.