Вже цієї п’ятниці, 23 липня, стартує найдовгоочікуваніша спортивна подія чотириріччя - Олімпійські ігри. На Іграх розіграють 339 комплектів медалей у 33 видах спорту. Україну представлять 157 олімпійців.

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, наші олімпійці змагатимуться у 25 видах спорту та 30-ти дисциплінах.

Українські спортсмени виступатимуть у бадмінтоні, боксі, боротьбі вільній (та жіночій) греко-римській, важкій атлетиці, велоспорті (шосе, трек, маунтинбайк), академічному веслуванні, веслуванні на байдарках і каное (веслувальному слаломі), спортивній гімнастиці, художній гімнастиці, дзюдо, карате, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, синхронному плаванні, стрільбі з лука, стрільбі кульовій, стрибках у воду, стрибках на батуті, сучасному п’ятиборстві, тенісі, настільному тенісі, триатлоні та фехтуванні.

Поіменний склад Олімпійської збірної України

Бадмінтон: Артем Почтарьов, Марія Улітіна;

Бокс: Микола Буценко, Ярослав Харциз, Олександр Хижняк, Цотне Рогава, Анна Лисенко;

Боротьба вільна: Василь Михайлов, Олександр Хоцяновський, Оксана Лівач, Аліна Грушина, Ірина Коляденко, Алла Черкасова, Алла Белінська;

Боротьба греко-римська: Ленур Терім, Парвіз Насібов, Жан Беленюк;

Важка атлетика: Ірина Деха, Каміла Конотоп;

Велосипедний спорт (маунтінбайк): Яна Беломоїна.

Велосипедний спорт (трек): Олена Старікова, Любов Басова;

Велосипедний спорт (шосе): Анатолій Будяк, Валерія Кононенко;

Веслування академічне: Ігор Хмара, Станіслав Ковальов;

Веслування на байдарках і каное: Павло Алтухов, Юрій Вандюк, Дмитро Янчук, Людмила Лузан, Анастасія Четверікова, Марія Повх, Анастасія Тодорова, Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновська, Юлія Юрійчук;

Веслування слалом: Вікторія Ус;

Спортивна гімнастика: Ігор Радівілов, Петро Пахнюк, Євген Юденков, Ілля Ковтун, Діана Варінська;

Художня гімнастика: Вікторія Онопрієнко, Христина Погранична, Анастасія Возняк, Єва Малащук, Маріола Бондарчук, Марія Височанська, Дар’я Дуда;

Дзюдо: Артем Лесюк, Георгій Зантарая, Кеджау Ньябалі, Яків Хаммо, Дар’я Білодід, Єлизавета Каланіна, Анастасія Турчин;

Карате: Аніта Серьогіна, Анжеліка Терлюга, Станіслав Горуна;

Кінний спорт: Олександр Продан, Інна Логутенкова;

Легка атлетика: Андрій Проценко, Гліб Піскунов, Михайло Кохан, Богдан-Іван Городиський, Микола Нижник, Олександр Сітковський, Едуард Забуженко, Іван Лосєв, Ігор Главан, Мар’ян Закальницький, Іван Банзерук, Микита Нестеренко, Михайло Гаврилюк, Назар Коваленко, Ігор Мусієнко, Олександр Погорілко, Микита Барабанов, Данило Даниленко, Владислав Мазур, Сергій Смелик, Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко, Марина Бех-Романчук, Ольга Саладуха, Ірина Климець, Ірина Новожилова, Анна Рижикова, Вікторія Ткачук, Тетяна Мельник, Катерина Климюк, Анастасія Бризгіна, Євгенія Прокоф’єва, Дар’я Михайлова, Людмила Оляновська, Марія Сахарук, Марина Килипко, Ольга Голодна, Вікторія Калюжна, Ганна Шевчук, Наталія Пироженко-Чорномаз, Наталія Семенова, Яна Гладійчук, Наталія Стребкова, Марія Миколенко, Аліна Логвиненко, Яна Качур;

Плавання: Владислав Бухов, Денис Кесіль, Михайло Романчук, Ігор Трояновський, Сергій Фролов, Сергій Шевцов, Дарина Зевіна, Христина Панчішко;

Синхронне плавання: Анастасія Савчук, Марта Федіна, Єлизавета Яхно, Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Ксенія Сидоренко, Катерина Резник, Аліна Шинкаренко, Вероніка Гришко;

Стрільба з лука: Олексій Гунбін, Вероніка Марченко, Анастасія Павлова, Лідія Січенікова;

Стрільба кульова: Павло Коростильов, Олег Омельчук, Олег Царьков, Сергій Куліш, Олена Костевич;

Стрільба стендова: Ірина Маловічко;

Стрибки на батуті: Микола Просторов;

Стрибки у воду: Олексій Середа, Олег Сербін, Олег Колодій, Вікторія Кесар, Анна Письменська, Софія Лискун;

Сучасне п’ятиборство: Павло Тимощенко;

Теніс: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Людмила Кіченок, Надія Кіченок;

Теніс настільний: Коу Лей, Маргарита Песоцька, Анна Гапонова;

Триатлон: Юлія Єлістратова;

Фехтування: Богдан Нікішин, Ігор Рейзлін, Роман Свічкар, Анатолій Герей, Ольга Харлан, Олена Кривицька.