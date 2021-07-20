Про це повідомляє AP.

За даними організаційного комітету Ігор, позитивний результат на COVID-19 отримала 71 особа. Нові випадки зараження зафіксували й серед персоналу, пов’язаного з Олімпіадою. До цієї категорії входять офіційні представники команд і спортивний персонал.

Після річної перерви в Токіо все ж відбудуться літні Олімпійські ігри. Найкращі спортсмени світу продемонструють свої вміння у боротьбі за авторитетні трофеї. Але цьогоріч змагання відбуватимуться за новими правилами. #Букви розповідали, що необхідно знати про головні спортивні змагання планети.

18 липня стало відомо про те, що в олімпійському селищі Токіо ще двоє спортсменів здали позитивний результат на COVID-19.