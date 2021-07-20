Про це повідомляє AP.
За даними організаційного комітету Ігор, позитивний результат на COVID-19 отримала 71 особа. Нові випадки зараження зафіксували й серед персоналу, пов’язаного з Олімпіадою. До цієї категорії входять офіційні представники команд і спортивний персонал.
Після річної перерви в Токіо все ж відбудуться літні Олімпійські ігри. Найкращі спортсмени світу продемонструють свої вміння у боротьбі за авторитетні трофеї. Але цьогоріч змагання відбуватимуться за новими правилами. #Букви розповідали, що необхідно знати про головні спортивні змагання планети.
18 липня стало відомо про те, що в олімпійському селищі Токіо ще двоє спортсменів здали позитивний результат на COVID-19.
- У п’ятницю, 23 липня, в Токіо розпочнуться XXXII літні Олімпійські ігри. У цей же день відбудеться церемонія відкриття змагань. #Букви розповідали, де і коли дивитися церемонію відкриття Олімпіади-2020.
- На Олімпіаді в Токіо розіграють 339 комплектів медалей у 33 видах спорту. Україну представлять 157 олімпійців.
- Міжнародний Олімпійський комітет прийняв рішення про зміну олімпійського девізу. Зокрема, члени комітету вирішили додати до девізу слово “разом”. Новий девіз звучить так “Швидше, вище, сильніше – разом” (Faster, Higher, Stronger – Together).