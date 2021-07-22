Про це повідомляє олімпійський новинний портал Inside the Games.

Зазначається, що лідерка жіночої збірної Німеччини з хокею на траві Ніке Лоренц отримала дозвіл грати з веселковою пов’язкою, що символізує підтримку ЛГБТ-спільноти.

Фото: Getty Images

Лоренц виведе німецьку команду з цією пов’язкою на гетрах перед матчем проти Великої Британії. Гра відбудеться 25 липня.

Раніше німецька команда вже використовувала веселкові атрибути під час змагань, демонструючи підтримку ЛГБТ-спільноти.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) змінив свою позицію щодо світлин спортсменів, які стають на коліно, публічно протестуючи проти расової дискримінації. Відтепер на офіційних акаунтах Ігор публікуватимуть такі фото.

  • Крім того, раніше на офіційному сайті Олімпійських ігор-2020 у Токіо (Японія) помилково вказали кордони України, відокремивши анексований Росією Крим від материкової частини країни.