Організатори Олімпійських ігор в Токіо дозволили збірній Німеччини з хокею на траві використовувати кольори прапора ЛГБТ.

Про це повідомляє олімпійський новинний портал Inside the Games.

Зазначається, що лідерка жіночої збірної Німеччини з хокею на траві Ніке Лоренц отримала дозвіл грати з веселковою пов’язкою, що символізує підтримку ЛГБТ-спільноти.

Лоренц виведе німецьку команду з цією пов’язкою на гетрах перед матчем проти Великої Британії. Гра відбудеться 25 липня.

Раніше німецька команда вже використовувала веселкові атрибути під час змагань, демонструючи підтримку ЛГБТ-спільноти.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) змінив свою позицію щодо світлин спортсменів, які стають на коліно, публічно протестуючи проти расової дискримінації. Відтепер на офіційних акаунтах Ігор публікуватимуть такі фото.