Про це повідомляє олімпійський новинний портал Inside the Games.
Зазначається, що лідерка жіночої збірної Німеччини з хокею на траві Ніке Лоренц отримала дозвіл грати з веселковою пов’язкою, що символізує підтримку ЛГБТ-спільноти.
Лоренц виведе німецьку команду з цією пов’язкою на гетрах перед матчем проти Великої Британії. Гра відбудеться 25 липня.
Раніше німецька команда вже використовувала веселкові атрибути під час змагань, демонструючи підтримку ЛГБТ-спільноти.
Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) змінив свою позицію щодо світлин спортсменів, які стають на коліно, публічно протестуючи проти расової дискримінації. Відтепер на офіційних акаунтах Ігор публікуватимуть такі фото.
- Крім того, раніше на офіційному сайті Олімпійських ігор-2020 у Токіо (Японія) помилково вказали кордони України, відокремивши анексований Росією Крим від материкової частини країни.