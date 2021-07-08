У четвер, 8 липня, влада Японії через ситуацію з COVID-19 запровадила режим надзвичайної ситуації в Токіо. Тому організатори Олімпійських ігор вирішили провести їх без глядачів.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters та видання Kyodo.

Надзвичайний режим триватиме з 12 липня по 23 серпня. Влада вже вчетверте з початку пандемії йде на цей крок.

Міністр з відновлення економіки Японії Ясутосі Нисимура заявив, що в умовах надзвичайної ситуації на об’єктах в Токіо зможуть розміщувати до 5 000 осіб або до 50% від передбачених місць.

Водночас представники Організаційного комітету Олімпійських Ігор, Міжнародного олімпійського комітету (МОК), а також місцевої влади сьогодні провели переговори й вирішили не пускати глядачів на змагання.

“Було вирішено, що столичні райони Токіо, Канагава, Тіба і Сайтама не прийматимуть глядачів”, – йдеться в повідомленні.

Раніше виконавчий комітет Національного олімпійського комітету України за поданням національних федерацій затвердив поіменний склад Олімпійської збірної України для участі в Олімпіаді в Токіо.