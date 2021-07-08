Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters та видання Kyodo.
Надзвичайний режим триватиме з 12 липня по 23 серпня. Влада вже вчетверте з початку пандемії йде на цей крок.
Міністр з відновлення економіки Японії Ясутосі Нисимура заявив, що в умовах надзвичайної ситуації на об’єктах в Токіо зможуть розміщувати до 5 000 осіб або до 50% від передбачених місць.
Водночас представники Організаційного комітету Олімпійських Ігор, Міжнародного олімпійського комітету (МОК), а також місцевої влади сьогодні провели переговори й вирішили не пускати глядачів на змагання.
“Було вирішено, що столичні райони Токіо, Канагава, Тіба і Сайтама не прийматимуть глядачів”, – йдеться в повідомленні.
Раніше виконавчий комітет Національного олімпійського комітету України за поданням національних федерацій затвердив поіменний склад Олімпійської збірної України для участі в Олімпіаді в Токіо.
- У травні у столиці Японії – Токіо десятки людей протестували проти проведення в країні літніх Олімпійських ігор.
- Раніше влада Токіо вирішила відмовитися від організації в громадських місцях масових переглядів спортивних змагань у рамках літніх Олімпійських ігор у Японії.
- Напередодні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і влада Японії ухвалили рішення, що спортивні об’єкти на Олімпіаді в Токіо зможуть прийняти не більше 10 тисяч глядачів.