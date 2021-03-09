Олімпійські ігри в Токіо пройдуть без іноземних глядачів, – ЗМІ

Літні Олімпійські ігри в Токіо відбуватимуться без іноземних глядачів на трибунах. Ба більше, церемонію відкриття проведуть без спостерігачів.

Про це повідомляє інформаційне агентство Kyodo.

Зазначається, що влада Японії вирішила заборонити присутність іноземних глядачів на трибунах під час Олімпійських ігор через побоювання щодо поширення небезпечних штамів коронавірусу. Офіційно про своє рішення уряд країни повідомить наступного тижня.

На церемонії відкриття Олімпійських ігор будуть присутні спортсмени, а також спеціальні гості, яких запросили на подію заздалегідь. Таким чином організатори хочуть мінімізувати велике скупчення людей.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри відбудуться з 23 липня по 8 серпня в Токіо. Торік змагання скасували через пандемію коронавірусу.