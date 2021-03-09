Олімпійські ігри в Токіо пройдуть без іноземних глядачів, – ЗМІ

Про це повідомляє інформаційне агентство Kyodo.
Зазначається, що влада Японії вирішила заборонити присутність іноземних глядачів на трибунах під час Олімпійських ігор через побоювання щодо поширення небезпечних штамів коронавірусу. Офіційно про своє рішення уряд країни повідомить наступного тижня.
На церемонії відкриття Олімпійських ігор будуть присутні спортсмени, а також спеціальні гості, яких запросили на подію заздалегідь. Таким чином організатори хочуть мінімізувати велике скупчення людей.
Нагадаємо, що Олімпійські ігри відбудуться з 23 липня по 8 серпня в Токіо. Торік змагання скасували через пандемію коронавірусу.
- Голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах висловив упевненість в тому, що Токійські ігри-2021 пройдуть успішно, попри різке зростання кількості захворювань коронавірусом у світі.
- Організаційний комітет Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо заявив, що для проведення перенесених ігор будуть потрібні додаткові 200 мільярдів єн, або 1,92 млрд доларів.