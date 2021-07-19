Олімпійські ігри в Токіо: що треба знати про головні спортивні змагання планети

Після річної перерви в Токіо все ж відбудуться літні Олімпійські ігри. Найкращі спортсмени світу продемонструють свої вміння у боротьбі за авторитетні трофеї. Але цьогоріч змагання відбуватимуться за новими правилами.

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Чому змагання досі називають Олімпійські ігри 2020?

Хоча Олімпійські ігри у Токіо фактично відбуваються влітку 2021 року, офіційно до назви змагань додають 2020.

Це сталося тому, що Олімпіада повинна була відбутися влітку 2020 року, але її відклали на рік через пандемію коронавірусу. Відтак Олімпійські ігри 2020 відбудуються 23 липня – 8 серпня 2021 року.

Паралімпійські ігри також були відтерміновані на рік. Вони відбудуться з 24 серпня по 5 вересня.

Чи готове Токіо до Олімпіади?

На відміну від деяких інших міст, де відбувалися Олімпійські ігри, Токіо має свої стадіони й іншу спортивну інфраструктуру. Місто змогло повною мірою забезпечити виконання усіх умов для проведення змагань.

Проте пандемія все ще створює організаторам перепони. Напередодні Олімпіади в Токіо фіксують спалах коронавірусу. Частина містян вимагала скасування змагань. Водночас організатори від цього відмовилися, але вирішили знайти компроміс.

Цікаво, що вже зафіксовано кілька заражень серед спортсменів.

Чи будуть на трибунах глядачі?

Будуть, але обмаль. Глядачам заборонено відвідувати більшість заходів, рішення прийняли за два тижні до Ігор після оголошення в Токіо нового надзвичайного стану.

У березні організатори попереджали, що більшості міжнародних відвідувачів не буде дозволено приїжджати на Олімпійські ігри.

Атлетів зустрінуть майже порожні стадіони та моторошна атмосфера.

Чи переносили раніше Олімпійські ігри?

Олімпійські ігри ніколи не переносили. Проте їх кілька разів скасовували через світові війни. У 1916 році Олімпіада повинна була відбутися у Берліні, але її скасували. Зимові ігри 1940 року були заплановані у Саппоро, Японія. Потім їх перенесли в Німеччину. Проте змагання скасували. У 1944 році Ігри мали відбутися у Великій Британії, але цього теж не сталося.

Минулого року Ігри вперше перенесли на рік.

Чи проводять естафету олімпійського вогню?

Попри низку обмежень, організатори вирішили не відмовлятися від традиційної естафети олімпійського вогню. Вона стартувала у Фокусімі 25 березня. Глядачам дозволили спостерігати за нею лише на території рідних для них районів. Традиційну естафету в Токіо замінили низкою заходів, закритих для публіки.

Яка різниця у часі?

Різниця у часі з Токіо для українців сягає 6 годин. Більшість спортивних змагань відбуватимуть у післяобідній час. Зокрема, відкриття Ігор заплановано о 20:00 за японським часом (14:00 за Києвом).

Де слідкувати за розкладом змагань?

Організатори потурбувалися про те, щоб глядачі змогли бути в курсі актуальних подій Ігор. Ви можете знайти офіційний розклад усіх змагань на сайті Олімпійських ігор у Токіо.

Як часто відбуваються Олімпійські ігри?

Літні та зимові Олімпійські ігри чергуються кожні два роки. Через затримку літніх Ігор 2020 року зимові Ігри 2022 року відбудуться після Олімпійських ігор у Токіо лише на пів року. Літні Ігри повернуться у 2024 році.

Традиція проведення Олімпійських ігор кожні чотири роки була запозичена у стародавньої Олімпіади в Греції, яка розпочалася в 776 р. до н. е. І тривала кожні чотири роки до 394 р. н.е.

Де відбудуться майбутні Ігри?

Пекін прийме Зимові ігри у 2022 році. До речі місто стане першим, де відбудуться Літні та Зимові ігри (Літні Ігри були там у 2008 році.).

Літні Ігри відбудуться в Парижі у 2024 році та Лос-Анджелесі у 2028 році. Зимові ігри 2026 року відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо, Італія. Місто, що прийматиме Зимові ігри 2030 року буде обрано у 2023 році.

Скільки разів Японія приймала Ігри?

У 1964 році Олімпіада відбулася в Токіо. Японія також приймала Зимові Ігри в Саппоро в 1972 році та Нагано в 1998 році.

У чому полягав сексистський скандал під час організації Ігор?

Двоє топчиновників Олімпійських ігор покинули свої посади після сексистських висловлювань. У лютому президент олімпійського комітету в Токіо Йосіро Морі подав у відставку, заявивши, що жінки занадто багато говорять на зустрічах. Креативний директор Олімпіади Хіроші Сасакі покинув посаду сексистської образи популярного коміка та модельєра Наомі Ватанабе.

Які талісмани Олімпійських ігор?

Miraitowa є офіційним талісманом літніх Олімпійських ігор 2020 року, а Someity є офіційним талісманом літніх Паралімпійських ігор 2020 року. Назви талісманів означають “майбутнє” та “вічність”.

Які нові види спорту з’являться на Іграх?

Організатори повернули на Ігри бейсбол і софтбол після 13-річної відсутності. Глядачам покажуть змагання з нових видів спорту – карате, серфінгу, спортивного скелелазіння та скейтбордингу.

Додано деякі нові події до традиційних видів спорту, зокрема баскетбол “три на три” та велоспорт “Медісон” – командна подія на двох осіб. Декілька видів спорту включатимуть естафети або інші змагання для змішаних гендерних команд, включаючи трек, плавання, тріатлон, стрільбу з лука та настільний теніс.

Загалом на цих Іграх буде представлено майже три десятки видів спорту.

Що таке спортивне скелелазіння?

Це вид спорту, у якому спортсмени підіймаються на різні типи стін. Основні навички – швидкість та лідерство.

У Токіо дійсно змагатимуться серфери?

Так. В океані біля пляжу Шидашита, що приблизно в 40 милях від Токіо. Хвилі будуть значно меншими, ніж на Гаїті, Гаваях та Австралії. Серфери зможуть продемонструвати акробатику та навички краще, ніж на великих хвилях.

Які види спорту скасували?

Хоча раніше боротьбу виключили з програми Олімпійських ігор, її знову відновили, тому жодного виду спорту не бракуватиме. Кілька чоловічих змагань у різних видах спорту відхилили на користь жіночих, щоб наблизити Ігри до загального гендерного паритету.

Як визначають спортивну програму Ігор?

Цим займається Міжнародний олімпійський комітет. Він шукає види спорту зі світовою популярністю і намагається надати різним регіонам кілька видів спорту, в яких вони можуть досягти успіху.

Чи отримують спортсмени гроші?

Грошових призів Міжнародного олімпійського комітету для переможців немає. Але багато національних федерацій виплачують спортсменам гонорари за медалі.

Коли розпочалися сучасні Олімпійські ігри?

У 1896 році, коли француз П’єр де Кубертен розпочав відродження давньогрецьких Ігор. Перша Олімпіада, яка проходила в Афінах, включала лише чоловіків-учасників, які змагались у дев’яти видах спорту.

Що означають олімпійські кільця?

П’ять кілець синього, жовтого, чорного, зеленого і червоного кольорів, означають дату в 1912 році й були розроблені де Кубертеном. Кольори були підібрані таким чином, щоб кожен прапор у світі мав принаймні один відповідний колір.

Невідомо, чому кілець п’ять. Вони можуть означати п’ять населених континентів або п’ять Олімпійських ігор, які проводились на момент їх створення. Для будь-якого окремого кільця немає особливого значення.