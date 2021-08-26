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Олімпійській призерці Коляденко, яка віддала свою квартиру тренеру, подарували ще одну

Бронзова призерка Олімпіади-2020 у Токіо, українська борчиня Ірина Коляденко, яка віддала подаровану їй квартиру тренеру, отримала ще одну.

Четвер, 26 серпня 2021, 18:07

Про це в етері “5 каналу” повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Сама спортсменка пояснила, що своїм вчинком хотіла привернути увагу до того, що тренери й усі, хто стоять за спортсменами, також мають бути оцінені, зокрема й матеріально.

Історія Коляденко набула розголосу у ЗМІ й уже через кілька годин до неї зателефонували з міської ради Ірпеня і повідомили, що дарують їй ще одну квартиру.

“Вирішили нашим містом, нашими підприємцями вручити ще одну квартиру нашій Коляденко і показати приклад іншим громадам: якщо є така ситуація, то потрібно вручати дві квартири”, – сказав мер Ірпеня.

Нагадаємо, що українська борчиня Ірина Коляденко отримала квартиру в Ірпені (Київська область) за бронзову медаль Олімпіади-2020 в Токіо. Однак спортсменка подарувала її своєму тренеру – Володимиру Яременку.

Теги: відео, Ірина Коляденко, Олімпіада2020, Токіо, квартира

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