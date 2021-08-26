Олімпійській призерці Коляденко, яка віддала свою квартиру тренеру, подарували ще одну

Про це в етері “5 каналу” повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.
Сама спортсменка пояснила, що своїм вчинком хотіла привернути увагу до того, що тренери й усі, хто стоять за спортсменами, також мають бути оцінені, зокрема й матеріально.
Історія Коляденко набула розголосу у ЗМІ й уже через кілька годин до неї зателефонували з міської ради Ірпеня і повідомили, що дарують їй ще одну квартиру.
“Вирішили нашим містом, нашими підприємцями вручити ще одну квартиру нашій Коляденко і показати приклад іншим громадам: якщо є така ситуація, то потрібно вручати дві квартири”, – сказав мер Ірпеня.
Нагадаємо, що українська борчиня Ірина Коляденко отримала квартиру в Ірпені (Київська область) за бронзову медаль Олімпіади-2020 в Токіо. Однак спортсменка подарувала її своєму тренеру – Володимиру Яременку.
- 4 серпня 22-річна українська спортсменка Ірина Коляденко здобула бронзову медаль у вільній боротьбі на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.
- Українські спортсмени завершили виступи на Олімпійських іграх у Токіо, здобувши 19 медалей і посівши 16-те місце за загальною кількістю нагород.