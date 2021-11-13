Про це йдеться в матеріалі американського телеканалу CNN.

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, американка азійського походження Суні Лі, повідомила, що нещодавно зіткнулася з черговим агресивним проявом расизму.

Близько тижня тому на неї напали просто на вулиці. Як розповідає гімнастка, вона стояла з подругами (також азійського походження) та чекала на таксі, коли до них під’їхала машина, пасажири якої почали викрикувати образи. Зокрема, компанія вживала слова на кшталт “чін чон” (образа у бік людей азійського походження задля їх приниження – ред.)

Один із пасажирів навіть дістав перцевий балончик та приснув у бік Лі, зачепивши її руку.

“Я була так розлючена. Але я нічого не могла зробити або контролювати, бо вони швидко втекли. Я нічого з ними не зробила. А коли думаєш про свою репутацію, це особливо важко, тому що я не хотіла зробити чогось, що може спричинити мені проблеми. Я просто дала цьому статися”, – згадала вона.

Лі також поділилася, що після цього випадку зателефонувала за підтримкою своєму тренеру Джессові Ґрабі, який працює з нею з семирічного віку.

За її словами, вона постійно стикалася з расизмом та цькуванням. Це продовжилося також після її успіху на Олімпіаді та участі в американському телешоу “Танці з зірками”.

Суні Лі має мяоське походження (група народів Південно-Східної Азії – ред.) та народилася в Сент-Пол (США, штат Міннесота), де проживає мяоська діаспора. Її батьки в юному віці емігрували з Лаосу.

Вона є першою в історії спортсменкою мяоського

До неї жодній гімнастці азійського походження не вдавалося здобути олімпійське “золото” в багатоборстві.