Про це йдеться в матеріалі американського телеканалу CNN.
Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, американка азійського походження Суні Лі, повідомила, що нещодавно зіткнулася з черговим агресивним проявом расизму.
Близько тижня тому на неї напали просто на вулиці. Як розповідає гімнастка, вона стояла з подругами (також азійського походження) та чекала на таксі, коли до них під’їхала машина, пасажири якої почали викрикувати образи. Зокрема, компанія вживала слова на кшталт “чін чон” (образа у бік людей азійського походження задля їх приниження – ред.) та вимагала, аби дівчата “поверталися туди, звідки приїхали”.
Один із пасажирів навіть дістав перцевий балончик та приснув у бік Лі, зачепивши її руку.
“Я була так розлючена. Але я нічого не могла зробити або контролювати, бо вони швидко втекли. Я нічого з ними не зробила. А коли думаєш про свою репутацію, це особливо важко, тому що я не хотіла зробити чогось, що може спричинити мені проблеми. Я просто дала цьому статися”, – згадала вона.
Лі також поділилася, що після цього випадку зателефонувала за підтримкою своєму тренеру Джессові Ґрабі, який працює з нею з семирічного віку.
За її словами, вона постійно стикалася з расизмом та цькуванням. Це продовжилося також після її успіху на Олімпіаді та участі в американському телешоу “Танці з зірками”.
Суні Лі має мяоське походження (група народів Південно-Східної Азії – ред.) та народилася в Сент-Пол (США, штат Міннесота), де проживає мяоська діаспора. Її батьки в юному віці емігрували з Лаосу.
Вона є першою в історії спортсменкою мяоського походження, яка взяла участь в Олімпійських іграх, а також стала призеркою. Цього року в Токіо Суні Лі перемогла у фіналі особистого багатоборства, а також завоювала “срібло” в командній першості в складі збірної США та “бронзу” в фіналі на брусах.
До неї жодній гімнастці азійського походження не вдавалося здобути олімпійське “золото” в багатоборстві.
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