Про це повідомляє видання Insider.
Зазначається, що учасниками Олімпіади у Токіо стануть 11 тисяч атлетів. Отже, кожен спортсмен отримає 14 презервативів.
З огляду на ситуацію з коронавірусом, організатори закликали спортсменів утримуватися від тісних контактів з іншими людьми під час змагань. Це стосується й статевих контактів.
Представники Олімпійського комітету пояснили, що вдалися до такого кроку, аби допомогти спортсменам “усвідомити ситуацію”.
“Наш намір і мета полягають не в тому, щоб спортсмени використовували презервативи в олімпійському селищі, а в тому, щоб допомогти їм усвідомити ситуацію”, – йдеться в заяві.
Цьогоріч організатори серйозно підійшли до питань безпеки спортсменів та їхніх команд. Саме тому на початку лютого вони представили посібник на 33 сторінки, в якому учасникам змагань детально розповідають про усі протиепідемічні заходи.
Зазначимо, що у цьому посібнику не згадують про секс, але рекомендують уникати контактів з рештою спортсменів і не торкатися інших людей.
Нагадаємо, що учасники Олімпіади отримують презервативи з 1988 року. Тоді організатори пішли на такий крок для популяризації безпечного сексу та профілактики ВІЛ.
Щороку кількість презервативів на одного спортсмена різна. Наприклад, на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро 2016 року атлети отримали 450 тисяч презервативів, тобто по 42 кожен.
Планується, що Олімпійські ігри в Токіо відкриються 23 липня, тоді як Параолімпійські ігри мають розпочатися 24 серпня.
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