Організатори Олімпіади у Токіо вирішили роздати цьогоріч спортсменам 160 тисяч презервативів, але закликали не застосовувати їх.

Про це повідомляє видання Insider.

Зазначається, що учасниками Олімпіади у Токіо стануть 11 тисяч атлетів. Отже, кожен спортсмен отримає 14 презервативів.

З огляду на ситуацію з коронавірусом, організатори закликали спортсменів утримуватися від тісних контактів з іншими людьми під час змагань. Це стосується й статевих контактів.

Представники Олімпійського комітету пояснили, що вдалися до такого кроку, аби допомогти спортсменам “усвідомити ситуацію”.

“Наш намір і мета полягають не в тому, щоб спортсмени використовували презервативи в олімпійському селищі, а в тому, щоб допомогти їм усвідомити ситуацію”, – йдеться в заяві.

Цьогоріч організатори серйозно підійшли до питань безпеки спортсменів та їхніх команд. Саме тому на початку лютого вони представили посібник на 33 сторінки, в якому учасникам змагань детально розповідають про усі протиепідемічні заходи.

Зазначимо, що у цьому посібнику не згадують про секс, але рекомендують уникати контактів з рештою спортсменів і не торкатися інших людей.

Нагадаємо, що учасники Олімпіади отримують презервативи з 1988 року. Тоді організатори пішли на такий крок для популяризації безпечного сексу та профілактики ВІЛ.

Щороку кількість презервативів на одного спортсмена різна. Наприклад, на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро 2016 року атлети отримали 450 тисяч презервативів, тобто по 42 кожен.

Планується, що Олімпійські ігри в Токіо відкриються 23 липня, тоді як Параолімпійські ігри мають розпочатися 24 серпня.