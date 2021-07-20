У п'ятницю, 23 липня, в Токіо стартують Олімпійські Ігри. У цьому році на змаганнях дебютують п’ять нових видів спорту.

Про це повідомляє #Букви.

Карате

Карате – бойове мистецтво, що зародилося на Окінаві за часів династії Рюкю – дебютує на Олімпійських Іграх, приєднавшись до дзюдо, тхеквондо і боротьби.

Воно складається з двох дисциплін для чоловіків і жінок: ката і куміте.

У ката спортсмени демонструють серію атакуючих і захисних рухів проти віртуального супротивника і оцінюються по силі, швидкості, ритму, рівновазі та потужності.

У куміте два учасники рівних у вазі змагаються на майданчику 8 на 8 метрів протягом 3 хвилин. Їм нараховуються бали, коли вони завдають ударів руками, ногами або кулаками з хорошою технікою, силою і контролем за цільовою областю тіла свого противника.

Переможцем оголошується гравець, який набрав найбільшу кількість балів в кінці матчу або перший, хто набрав вісім балів.

Скейтбординг

Колись скейтбординг став популярним на вулицях Південної Каліфорнії і в основному це були нішеві змагання, а тепер цей вид спорту дебютує на Олімпійських Іграх.

Олімпійський скейтбординг серед чоловіків і жінок буде складатися з двох видів змагань: паркового та вуличного.

Вуличне поле розроблено так, щоб імітувати вуличне катання, з драбинами, пандусами та поручнями, які учасники можуть використовувати для виконання трюків. Спортсмени катаються індивідуально в трьох забігах на час і оцінюються за такими параметрами, як складність їх трюків, швидкість і оригінальність. Для загального рейтингу враховується тільки їх кращий результат.

Захід в парку проходить на полі в формі чаші. Учасники використовують ухили траси, щоб набирати обертів і виконувати трюки. Серед іншого їх оцінюють за складністю та оригінальністю.

Спортивне скелелазіння

На Олімпійських Іграх чоловіче і жіноче спортивне скелелазіння буде складатися з трьох дисциплін: швидкісного лазіння, боулдерінгу і лазіння на складність.

У швидкісному лазінні два спортсмена прив’язуються до канатів і змагаються один з одним за фіксованим маршрутом до вершини 15-метрової стіни.

У боулдерінгу альпіністи – без страхувальних мотузок – індивідуально намагаються пройти стільки фіксованих маршрутів на стіні висотою 4 метри, скільки вони можуть протягом 4 хвилин.

А при лазінні на складність спортсмени намагатимуться піднятися якомога вище на 15-метрову стіну за 6 хвилин, використовуючи страхувальні мотузки. Якщо дві людини досягають однакової висоти, перемагає та, яка зробила це швидше за всіх.

Серфінг

В серфінгу одночасно змагаються кілька спортсменів, кожен заїзд триває від 20 до 25 хвилин, в залежності від якості хвиль. Протягом цього часу у кожної хвилі може бути тільки один гонщик.

Спортсмени оцінюються не за тим, скільки хвиль вони ловлять, а за складністю маневрів, які вони виконують.

Бейсбол і софтбол

Після відсутності на останніх двох літніх Олімпійських Іграх чоловічий бейсбол і жіночий софтбол повертаються. Оскільки бейсбол не користується великою популярністю у всьому світі, цього року змагатимуться тільки шість країн.