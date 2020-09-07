Олімпійські ігри в Токіо в наступному році відбудуться незалежно від ситуації з коронавірусом.

Про це заявив віце-президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Джон Коутс, повідомляє BBC.

“Захід відбудеться з COVID-19 або без нього. Ігри розпочнуться 23 липня наступного року”, – сказав Коутс.

Він зазначив, що спочатку Ігри повинні були пройти як Reconstruction Games після руйнувань від землетрусу і цунамі в Японії в 2011 році. Але тепер вони пройдуть під гаслом “Ігри, які перемогли коронавірус”.