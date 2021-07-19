Олімпійські ігри в Токіо є важливою віхою в гендерної сфері: жінки вперше представляють майже половину спортсменів. Однак це не означає, що всі учасниці "на поле" в однакових умовах.

Про це пише видання Axios.

Намібійським бігункам Крістін Мбома і Беатрис Масілінгі, двом із найшвидших бігунок на 400 метрів у світі, заборонили брати участь у змаганнях через “природно високий рівень тестостерону”. Варто зазначити, що конкретне правило, яке встановлює такі обмеження, було створено здебільшого стосовно іншої африканської жінки, Кастер Семені.

Після перемоги на чемпіонаті світу 2009 Семені довелося пройти перевірку статі, через низький голос. Її відсторонили від змагань до 16 червня 2016 року, після чого підозри було знято.

Найцінніший гравець WNBA (Жіночої національної баскетбольної асоціації) Ннека Огвуміке була виключена зі збірної США, а потім міжнародні баскетбольні органи заборонили їй приєднатися до її сестер у національній збірній Нігерії.

Американська легкоатлетка Ша’каррі Річардсон не виступатиме в Токіо через позитивний результат тесту на марихуану.

Крім того, керівництво водних видів спорту заявило, що шапочка для плавання Soul Cap, спеціально розроблена для натурального африканського волосся, не підходить для виступу на змаганнях, тому що “вона не відповідають природній формі голови”. Зараз цю норму також переглядають.

“Ці правила карають чорношкірих жінок за їхні природні тіла і невідповідність очікуванням щодо жіночності, як у білих жінок”, – написала в своїй колонці для Salon журналістка Кайлі Чунг.