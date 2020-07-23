Про це телеканалу NHK розповів голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.
Президент МОК відзначив, що такі заходи можуть бути необхідні для забезпечення безпеки в умовах пандемії. При цьому він додав, що розглядаються різні сценарії.
“Ніхто не хоче, щоб вони пройшли без глядачів. Однак ми готові вжити необхідних заходів, щоб провести Олімпіаду в безпечних умовах”, – розповів Бах.
Також він згадав і про те, що спортсмени, не знаючи, коли відновиться спортивний сезон, не можуть передбачити, коли саме вони повинні бути на піку фізичної форми.
- Раніше голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що організація розглядає можливість скасування літніх Олімпійських ігор в Токіо.