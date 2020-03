Про таке рішення повідомив прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе.

Рішення спровоковано тим, що в світі триває пандемія коронавірусної інфекції.

За інформацією японського видання Kyodo, прем’єр-міністр прийняв це рішення після розмови з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом.

Після розмови голова японського уряду повідомив журналістам, що рішення прийняте, ігри пройдуть влітку 2021 року.

After his telephone talks with IOC President Bach, PM Abe spoke to the press and explained that the two have agreed that the Tokyo Olympic Games would not be cancelled, and the games will be held by the summer of 2021. pic.twitter.com/ihe8To2g3R

— PM’s Office of Japan (@JPN_PMO) March 24, 2020