Голова Олімпійського комітету Японії (JOC) Ясухіро Ямашита заявив, що незабаром можливо буде офіційно прийнято рішення про перенесення Ігор на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє The Guardian.

У понеділок Ямашита зазначив, що у зв’язку з тим, що багато країн закликали скасувати або перенести Олімпіаду, це питання предметно розглянуть найближчим часом.

“З точки зору безпеки спортсменів, ми повинні прийти до етапу, коли ми не можемо не думати про деякі речі, включаючи відстрочку”, – заявив Ямашита.

Він пояснив, що перенесення невигідне для спортсменів, яким буде потрібно проходити повторну кваліфікацію.

Раніше у Міжнародному олімпійському комітеті говорили про те, що Олімпіаду варто перенести на кілька місяців або на рік. Після цього Канада заявила, що не відправить своїх спортсменів в Токіо, якщо Олімпіаду не перенесуть на рік.

Ямашита вважає таке рішення некоректним:

“Насправді, це суперечить порадам громадської охорони здоров’я, яким ми закликаємо всіх канадців слідувати”.

У той же час член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Дік Паунд заявив, що рішення про перенесення Олімпіади-2020 вже прийнято. Він сказав в коментарі USA Today, що Олімпіада точно не почнеться 24 липня.

“На підставі інформації, яка є у МОК, рішення про перенесення Ігор вже прийнято. Деталі поки не уточнені, але Олімпіада в Токіо не почнеться 24 липня, наскільки я знаю. Все буде відбуватися поетапно. Ми відкладемо Олімпіаду, а потім почнемо розбиратися з наслідками такого рішення, які вкрай масштабні”, – зазначив Паунд.

За його словами, Олімпіаду перенесуть на 2021 рік, про що незабаром повідомлять офіційно.

У відповідь представник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Марк Адамс заявив зворотне.

“Як ми говорили напередодні, продовжуємо розглядати різні сценарії”, – сказав він.

У МОК і Організаційному комітеті Токіо 2020 немає офіційної інформації про перенесення або скасування Олімпіади.

Адамс прокоментував слова Паунда, зазначивши, що “кожен член МОК має право тлумачити рішення виконавчої ради МОК, яке було прийнято”.

Також він підкреслив, що МОК не розглядає скасування ігор, і ця позиція була підтверджена ключовими японськими чиновниками, включаючи прем’єр-міністра Сіндзо Абе.

Як відомо, Олімпіада в Токіо запланована на 24 липня – 9 серпня. Десять країн закликали МОК перенести Ігри через коронавірус.

Раніше в історії було кілька випадків скасування/перенесення Олімпіади в зв’язку з політичними обставинами. Так, літні ігри 1916 року було скасовано через Першу світову війну. Аналогічно було скасовано літні і зимові ігри 1940 і 1944 років через Другу світову війну. Бойкот також викликав серйозні ускладнення для ігор в 1976, 1980 і 1984 роках.