Про це повідомляється на офіційному сайті МОК.
Відзначається, що комітет тісно співпрацює з Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
“МОК продовжить слідувати порадам Всесвітньої організації охорони здоров’я як головної організації ООН з цього питання. Виконавчий комітет висловлює подяку Всесвітній організації охорони здоров’я за її важливі інструкції та співробітництво”, – сказано в повідомленні.
В той самий час в МОК заявили, що високо цінують солідарність і єдність спортсменів, а також урядів держав і спортивних федерацій різних країн.
“Виконавчий комітет МОК закликає усіх спортсменів продовжувати підготовку до Олімпійських ігор 2020 року в Токіо. МОК буде продовжувати надавати підтримку спортсменам і забезпечувати їх останньою інформацією щодо розвитку подій, які будуть доступні на сайті Athlete365”, – наголошують у повідомленні.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що всіх людей, що прибувають в Штати з країн з високим ризиком інфікування коронавірусом Covid-19, будуть додатково перевіряти.
- Раніше повідомлялося, що в США, Таїланді та Австралії зареєстровані перші випадки смерті від коронавірусу COVID-19.
- Президент Дональд Трамп помилився зі статю першого американця, який помер від коронавірусу.