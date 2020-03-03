У Міжнародному олімпійському комітеті закликають спортсменів продовжувати підготовку до Олімпіади в Токіо на тлі чуток про можливе скасування змагань через коронавірус.

Про це повідомляється на офіційному сайті МОК.

Відзначається, що комітет тісно співпрацює з Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

“МОК продовжить слідувати порадам Всесвітньої організації охорони здоров’я як головної організації ООН з цього питання. Виконавчий комітет висловлює подяку Всесвітній організації охорони здоров’я за її важливі інструкції та співробітництво”, – сказано в повідомленні.

В той самий час в МОК заявили, що високо цінують солідарність і єдність спортсменів, а також урядів держав і спортивних федерацій різних країн.

“Виконавчий комітет МОК закликає усіх спортсменів продовжувати підготовку до Олімпійських ігор 2020 року в Токіо. МОК буде продовжувати надавати підтримку спортсменам і забезпечувати їх останньою інформацією щодо розвитку подій, які будуть доступні на сайті Athlete365”, – наголошують у повідомленні.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.