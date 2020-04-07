Випуски свого онлайн-ТБ поп-діва публікує в Instagram.

На онлайн-телебаченні Полякової сама артистка та запрошені гості говорять про психологію, спорт, кулінарное мистецтва, а також грають в ігри, наприклад, в “Правда або дія”.

Також є рублика “Казка на ніч”, призначена для дітей, і своєрідне реаліті-шоу “Полякова і діти”. Анонси нових випусків зірка заздалегідь публікує на своїй сторінці.

Гостями випусків онлайн-ТБ Полякової вже побували Маша Єфросиніна, Дмитро Карпачов та Наталія Холоденко. Також участь брали зірки російської естради, наприклад, Філіп Кіркоров. Ролики з їх участю вже зібрали від 100 до 400 тисяч переглядів.

Як зізналася сама артистка, онлайн-телебачення стало для неї заміною концертів під час карантину.