View this post on Instagram

Правило моей жизни #9 – Во всем нужно искать повод для положительных эмоций и пользы! 💜 ⠀ Вот и сейчас, оказавшись на карантине со своими дочками, я решила озаботиться вопросом, который, как мне хорошо известно, беспокоит каждую современную маму. Это чтение с детьми. Мы же в потоке дел и забот все время откладываем, а ведь это так важно и нужно. Привить любовь к чтению, к книгам, развивая воображение и речь наших детей, и одновременно, испытывая особую близость. Поэтому, я решила, чтобы эти дни проходили с пользой и удовольствием – каждый вечер в прямом эфире читать для Маши и Алисы, и для вас с вашими детьми сказку. Будем читать и на украинском, и на русском. По 20-30 минут, не больше. А, чтобы это было с особенной пользой и интересом, то правило будет такое – я читаю несколько страниц, потом читают мои дети, а потом ровно страницу читают уже для вас лично ваши дети – благо, сказки можно скачать в телефон. А на следующий день начинаем новую! Уверена, нам всем понравится! ⠀ А сейчас вопрос! С какой сказки начать? Пишите свои предложения и обязательно поделитесь ссылкой на наши вечерние чтения с теми, у кого есть дети и кому это также могло бы быть интересно! ⠀ 🙌🏻 Заходите в INSTAGRAM #LIVE на моей страничке в 22:00! ⠀ #оляполякова #сказкинаночь #приходикомнекаждыйвечер