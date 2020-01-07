Напередодні президент Володимир Зеленський в Facebook привітав українців з Різдвом Христовим. У коментарях під публікацією користувачі розділилися на два табори: одні у відповідь вітали президента, а інші почали згадувати його поїздку в Оман, невиконані обіцянки і багато іншого.

#Букви зібрали реакцію користувачів на різдвяне привітання.

“Колядку дзвонів”, написану на мелодію Миколи Леонтовича, переспівують у понад 150 варіаціях. Так український “Щедрик” дарує різдвяний дух по всьому світу. Це дух надії, добра, очікування дива та неймовірного єднання, яке панує за столом, коли родина збирається на Святу вечерю. Нехай рік буде щедрим на здійснені сподівання й дива, хай запанує злагода і настане мир у кожній родині! Всім смачної куті! Христос рождається! Славімо його!” – написав президент.

У коментарях деяких користувачі щиро раділи святу і надсилали президенту побажання у відповідь:

Люди не просто вітали Зеленського з Різдвом, вони ще просили його посприяти в реставрації будинку композитора Миколи Леонтовича, причому навіть посприяти через блогера Анатолія Шарія.

У гілці під цим коментарем вибухнули неабиякі словесні баталії, в яких брав участь і сам Шарій:

Але більшість коментаторів зовсім не розділили радість Зеленського від свята: йому пригадали поїздку в Оман на “вищому рівні”, суди нам підозрюваними у вбивстві журналіста Павла Шеремета:

Згадали і вчорашнє затримання активіста Леоніда Овчаренка за питання “чий Крим?”, адресоване російській блогерці:

Інші просто засумнівалися, що Володимир Зеленський сам написав це привітання:

Але найбільше коментарів було на тему поїздки Зеленського за власний рахунок в Оман – країну, яка, до слова, під санкціями Євросоюзу:

І після всього президенту Зеленському згадали його промову на стадіоні “Олімпійський”, коли він буквально завалив Петра Порошенка “питаннями від народу”: