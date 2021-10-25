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Омбудсмен Денісова виступила проти обов’язкової вакцинації проти COVID-19

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова виступила проти запровадження обов'язкової вакцинації для представників окремих професій.

Понеділок, 25 жовтня 2021, 20:16

Відповідний допис опубліковано на її сторінці в Facebook.

Денісова вважає, що реалізація наказу Міністерства охорони здоров’я України щодо запровадження обов’язкової вакцинації для представників окремих професій несе загрозу порушення їхніх прав.

“Вважаю, що практична реалізація цього наказу в рамках чинного законодавства може призвести до порушення права на добровільність профілактичного щеплення та права на працю працівників закладів освіти, наукових установ та органів виконавчої влади”, — вважає вона.

Омбудсмен наголосила, що вакцинація, відповідно до законодавства України, є добровільною для усіх груп населення та професійних груп, про що наголошено і в Дорожній карті.

Вона виступила за те. аби держава гарантувала добровільність щеплень.

“З метою забезпечення цієї гарантії державою має бути наданий вибір кожному – вакцинуватися, проходити регулярне тестування на відсутність хвороби або працювати дистанційно”, — заявила вона..

Дискримінація та обмеження у правах осіб, які не вакцинувалися, є неприпустимою і прямо порушує норми Конституції України, а також не відповідає резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи, наголосила омбудсмен.

Водночас вона закликала українців щепитися, аби убезпечити себе та своїх рідних.

Обов’язкова вакцинація в Україні

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначав, що обов’язкова вакцинація є цілком законною, адже це передбачено статтею 12 закону України про захист населення від інфекційних хвороб. Вже 22 вересня він оголосив про запровадження обов’язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників галузі освіти та чиновників.

7 жовтня відповідний наказ МОЗ був затверджений Мін’юстом.

Відтак “з метою забезпечення епідемічного добробуту населення України, попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики”, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

При запровадженні “жовтого” рівня епідбезпеки працюють лише ті заклади освіти, в яких вакцинувалися понад 80% працівників. Робітники повинні мати сертифікат про отримання першого щеплення, одужання, чи повного курсу вакцинації.

В разі запровадження “червоного” рівня небезпеки працюють освітні заклади, в яких повністю вакциновано 100% робітників, а ті, що перехворіли, мають документ про одужання та негативний ПЛР-тест.

Також вакцинація є обов’язковою для працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів.

У всіх установах та закладах, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей та реабілітаційних закладів, працівники також підлягають обов’язковій вакцинації.

Те саме стосується працівників підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави.

Після підписання відповідного наказу Ляшко зазначив, що на наступному етапі до цього переліку будуть включені працівники інших професій.

“Ми завершили перший етап визначення професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим. Наступним етапом до цього переліку будуть включені працівники усіх державних установ, організацій та підприємств, соціальні працівники та працівники поштових послуг”, — оголосив Ляшко 7 жовтня.

  • Окружний адміністративний суд (ОАСК) Києва просять визнати протиправним наказ Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) про затвердження переліку професій, що підлягають обов’язковій вакцинації.

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