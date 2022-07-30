Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінець заявив, що хоче здійснити візит до тимчасово окупованої Оленівки (Донецька область), де напередодні, внаслідок обстрілу місцевої в'язниці, згинуло декілька десятків українських військовополонених.

Про це він заявив в етері національного телемарафону.

Лубінець наголосив, що не просто готовий приїхати в Оленівку, а вимагає, щоб йому дозволили відвідати місце воєнного злочину.

Омбудсмен нагадав, що українські представники не можуть відвідувати тимчасово окуповані території, тому доводиться аналізувати лише ті відео, які є у їхньому розпорядженні.

“По-перше – цей барак був побудований окремо, і для нас це показник того, що ця військова операція давно готувалася. Окрім того, про це кажуть і так названі ці проросійські Telegram-канали, де ще у червні обговорювалося, що українські Збройні сили розглядають, імовірно, будуть бити по Оленівці. Такий був інформаційний вкид від них”, – сказав омбудсмен.

Однак, додав Лубінець він розглядає й інші варіанти обстрілу в’язниці в Оленівці.

До прикладу, подив викликає те, як стоять обгорілі ліжка та як лежать тіла загиблих військовополонених. Це може свідчити про те, що барак не обстріляли, а був вибух всередині будівлі.

“Про це свідчить і те, що бараки, які стоять неподалік, взагалі не постраждали, і навіть скло не пошкоджено”, – додав він.

Лубінець зауважив, що всі військові експерти одноголосно підтвердять, що це неможливо, якби у барак дійсно влучила ракета. Подив викликає і те, що ніхто з російських військових та працівників колонії не постраждав.

Тому вбивство українських військовополонених в Оленівці – це ретельно спланований росіянами воєнний злочин.

“Тепер ми вимагаємо від тих інституцій, від міжнародних, у першу чергу, це ООН, і так само МКЧХ, які були гарантами того, коли хлопці виходили з “Азовсталі”, вони гарантували їх безпеку і повернення додому через процедуру обміну, – і ми вимагаємо, щоб вони цього дотримувалися і так само надали мені особисто можливість, щоб я туди прибув”, – сказав Лубінець.

Також омбудсмен не відкидає версію, що окупанти вбили військовополонених, аби приховати те, що знущались з українців, а також неналежно використовували кошти, які були виділені керівництвом на утримання полонених.

За словами Лубінця є інформація, що наступного тижня до Оленівки повинна була приїхати московська делегація з метою перевірити, як витрачають виділені кошти.

Лубінець також повідомив, що вже звернувся до російської омбудсменки Тетяни Москалькової, щоб вона прибула до Оленівки разом з ним і щоб за їх присутності міжнародні експерти взяли проби ґрунту та інших матеріалів, щоб провести відкрите розслідування.

“Ми знаємо, що правда на нашій стороні. Тому якщо вам немає чого ховати, то, будь ласка, надайте нам таку можливість”, – заявив омбудсмен.

Як відомо, 29 липня бойовики так званої “Донецької народної республіки” заявили про обстріл в’язниці у тимчасово окупованій Оленівці. Мовиться про в’язницю, де утримували українських військовополонених, зокрема й бійців полку “Азов”.

У пропагандистських ЗМІ повідомили, що внаслідок обстрілу загинуло 53 військовополонених українців, а ще 75 отримали поранення.

Окупанти звинуватили в обстрілі в’язниці Збройні сили України, однак у Генштабі ЗСУ заперечили причетність до обстрілів та наголосили, що вбивство українських військовополонених було вигідним саме для РФ, які таким чином хотіли приховати свої злочини проти полонених.