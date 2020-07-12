Про це розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода” уповноважений із захисту державної мови (мовний омбудсмен) Тарас Кремінь.

За його словами, зацікавленість у даному питанні повинні проявити навчальні заклади та органи місцевої влади.

“Законом передбачене відкриття безкоштовних курсів із вивчення української мови. Мова йде про масовість запровадження таких курсів. Я думаю, що тут якраз ініціатива могла би лежати як на закладах освіти, так і на органах місцевого самоврядування. Вони повинні бути зацікавлені в тому, щоб створити всі необхідні сприятливі умови для своїх громадян”, – зазначив Кремінь.

Він уточнив, що безкоштовні курси української мови сьогодні в країні – “на рівні волонтерства”.

“Але з волонтерства ми починали створювати ЗСУ у 2014 році фактично з нуля. А сьогодні ми маємо фактично одну з найсильніших армій в Європі. 2014 рік ми починали у тому числі з безкоштовних курсів на Майдані з вивчення української мови. Але держава сьогодні досить повільно створює такі інституції за рахунок державного бюджету. Тому я думаю, що ця спроможність повинна бути реалізована вже найближчим часом”, – наголосив Кремінь.

(На відео – з 18:00)