Про це сказано в листі Денисової Кабінету міністрів, який було оприлюднено організацією StateWatch.
Відзначається, що 10 мільйонів гривень планується витратити на проведення ремонтних робіт в адміністративному будинку, а 3,5 мільйона на створення веб-сайту. При цьому ще один мільйон гривень буде витрачено на відрядження в рамках національного превентивного механізму
Уточнюється, що 3,5 мільйона гривень омбудсмен планує витратити на створення офіційного сайту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
За словами Денисової, сьогоднішній сайт був розроблений на “морально застарілій” платформі, а тому не підлягає оновленню. При цьому омбудсмен заявила, що існуючий сайт має слабку систему захисту, постійно блокується і піддається кібератакам.
Кошти на сайт пропонується розподілити таким чином: 525 тисяч гривень на розробку технічного завдання, 725 тисяч гривень на розробку прототипу веб-порталу, 2,275 мільйона гривень на тестування і введення порталу в експлуатацію.
Станом на 09:00 6 липня о Україні зафіксовано 543 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
- Раніше повідомлялося, що за станом на 5 липня Київ і 8 областей не відповідають критеріям, необхідних для переходу до наступного етапу ослаблення карантинних заходів.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я готується до розгортання другої хвилі лікарень через збільшення кількості хворих на COVID-19.
- Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.