Омбудсмен Людмила Денисова просить Кабінет міністрів виділити з фонду боротьби з коронавірусом 14,5 млн гривень, 3,5 з яких буде витрачено на новий сайт.

Про це сказано в листі Денисової Кабінету міністрів, який було оприлюднено організацією StateWatch.

Відзначається, що 10 мільйонів гривень планується витратити на проведення ремонтних робіт в адміністративному будинку, а 3,5 мільйона на створення веб-сайту. При цьому ще один мільйон гривень буде витрачено на відрядження в рамках національного превентивного механізму

Уточнюється, що 3,5 мільйона гривень омбудсмен планує витратити на створення офіційного сайту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

За словами Денисової, сьогоднішній сайт був розроблений на “морально застарілій” платформі, а тому не підлягає оновленню. При цьому омбудсмен заявила, що існуючий сайт має слабку систему захисту, постійно блокується і піддається кібератакам.

Кошти на сайт пропонується розподілити таким чином: 525 тисяч гривень на розробку технічного завдання, 725 тисяч гривень на розробку прототипу веб-порталу, 2,275 мільйона гривень на тестування і введення порталу в експлуатацію.

Станом на 09:00 6 липня о Україні зафіксовано 543 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.