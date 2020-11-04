З 2021 року кожен, хто претендує на посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування, повинен підтвердити своє володіння державною мовою.

Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, інформує пресслужба Кабміну.

За його словами, 16 липня 2021 року набуває чинності норма закону про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування, повинен складати іспит на рівень володіння українською мовою. При цьому завдання для претендентів будуть складені відповідно до нових критеріїв Національної комісії зі стандартів державної мови.

“Тобто всі ті, хто має намір стати народним депутатом у наступному скликанні, хто захоче працювати міністром чи, скажімо, уповноваженим із захисту державної мови, повинні підтвердити своє знання української мови на іспиті”, – пояснив Кремінь.

Мовний омбудсмен порадив усім, в кого є намір претендувати на державні посади, готуватися до іспиту, або бути готовим до відмови у працевлаштуванні.