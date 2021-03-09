В Офісі Омбудсмена з’явився новий представник з дотримання прав мешканців Донецької та Луганської областей Костянтин Черніков. Після бійки в готелі з цієї посади раніше був звільнений Павло Лисянський.

Відповідна інформація розміщена на сайті уповноваженого ВРУ з прав людини.

На порталі можна знайти його контактний номер та електронну пошту.

За інформацією місцевих ЗМІ, Черніков за фахом викладач фізики та математики, певний час працював у Слов’янську шкільним вчителем.Згодом, здобувши кваліфікацію магістра за спеціальністю “Державна служба”, почав працювати у Слов’янській районній державній адміністрації. У 2015 році він був обраний головою Слов’янської районної ради Донецької області.

Під час місцевих виборів 2020 року балотувався від партії “Наш край” у мери Святогірська (за 30 км від Слов’янська), однак програв кандидату від “Опозиційної платформи — За життя” Володимиру Бандурі.

В декларації на посаду в Офісі омбудсмена Черніков зазначив, що має дружину Тетяну та дочку Юлію. Його родина володіє земельними ділянками в Слов’янську та Слов’янському районі (962 кв.м. та 9999 кв.м.), будинок в Слов’янську на 92 кв.м. Крім цього, його дружина володіє земельними ділянками в Малинівці та Миколаївці (Донеччина) на 20 тисяч кв.м. та 55,1 тисячі кв.м. На Чернікова також оформлено автівку DAEWOO GENTRA.